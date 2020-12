Spanien warnt vor "hartem Brexit" in Gibraltar

72 Stunden, um eine Lösung für das britische Überseegebiet an der Südspitze Spaniens zu finden (Von Manuel Meyer/APA)

Während ganz Europa erleichtert auf das nahende Ende des Brexit-Gezerres zwischen London und Brüssel schaut, läutet Spanien die Alarmglocken. Am Dienstag warnte Spaniens Außenministerin Arancha Gonzalez Laya erneut vor einem "harten Brexit" in Gibraltar.

Die bilateralen Verhandlungen zwischen Madrid und London seien ins Stocken geraten und man habe nur noch 72 Stunden Zeit, wenn sich Szenen mit langen Lkw-Schlangen wie vor kurzem in Dover ab dem 1. Jänner nicht auch an der Grenze zum britischen Überseegebiet am Südzipfel Spaniens wiederholen sollen, so Gonzalez Laya im spanischen Nationalradio RNE.

Noch am heutigen Dienstag berät das Regierungskabinett von Ministerpräsident Pedro Sánchez in Madrid, wie die Verhandlungen wieder in Schwung gebracht werden könnten. "Ich bin bereit, bis zur letzten Sekunde 2020 zu verhandeln", stellte Gonzalez Laya klar. Doch für eine Einigung müsse auch London gewillt sein, diese zu finden. Damit ließ sie indirekt durchblicken, dass der britische Premierminister Boris Johnson anscheinend noch zahlreiche Bedenken hat.

Vor allem scheint er über eine von Spanien und der EU vorgeschlagene Einbeziehung Gibraltars in den Schengen-Raum oder in die EU-Zollunion Zweifel zu haben. Woran die Gespräche derzeit konkret scheitern, wollte Spaniens Außenministerin mit Blick auf die laufenden Verhandlungen aber nicht preisgeben.

Dabei sollte allen drei Seiten an einer Grundsatzeinigung gelegen sein: Für das Vereinte Königreich ist der nur 6,8 Quadratkilometer Felsen an der Meerenge zwischen dem Atlantik und dem Mittelmeer von strategischer Bedeutung. Andererseits hängen die knapp 35.000 Einwohner Gibraltars wirtschaftlich von der spanischen Umgebung ab. Sie kaufen in Spanien ein, gehen hier zum Arzt, besitzen Immobilien auf der spanischen Seite. Die meisten Lebensmittel kommen aus dem Nachbarland. Personalausweiskontrollen am einzigen Grenzübergang mit stundenlangen Warteschlangen würden sich zudem auch negativ auf den für das Überseegebiet wichtigen spanischen und europäischen Tourismus auswirken. So lehnte Gibraltar beim Referendum von 2016 den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union auch mit einer überwältigenden Mehrheit von 95,6 Prozent ab

Auch für die spanische Umgebung wäre eine "harte" Brexit-Grenze mit Gibraltar eine wirtschaftliche Katastrophe. Vor allem die Grenzstadt La Línea hängt wirtschaftlich von Gibraltar ab. Die Region gilt mit einer Arbeitslosenquote von nahezu 35 Prozent als eine der strukturschwächsten des Landes. Fast 15.000 Spanier kreuzen täglich die nur 1,8 Kilometer lange Grenze, um in Gibraltar zu arbeiten, das wiederum von den spanischen Arbeitern abhängt.

Bisher gibt es kaum Personal- und Warenkontrollen an der Grenze. Gibraltars Regierungschef Fabian Picardo ließ durchblicken, zumindest bis Juli seinerseits die bisherigen Kontrollen beibehalten zu wollen. Doch Spanien stellt klar, dass die Grenze zu Gibraltar ohne einen Deal mit London zu einer EU-Außengrenze werde und man sich damit auch in der Kontrollverantwortung für sämtliche Personen und Waren sehe, die von hier in hier in den Rest der Europäischen Union kommen.

Spaniens Außenministerin Arancha Gonzalez Laya betonte am Dienstag, dass sowohl Großbritannien als auch Spanien weiterhin die Souveränität über die strategisch wichtige Halbinsel zwischen Europa und Afrika beanspruchen. Dennoch sollte man nun "praktische Lösungen zum Wohl der Menschen in der Region" finden, so Gonzalez Laya. 1713 musste Spanien Gibraltar nach militärischen Auseinandersetzungen im Zuge der spanischen Erbfolgekriege im "Frieden von Utrecht" an Großbritannien abtreten, fordert es seither aber auch zurück.

Schon einmal litten die Einwohner Gibraltars unter einer Grenzschließung, als Spaniens Diktator Francisco Franco im Streit über die Hoheitsrechte 1969 die Grenze komplett schloss. Erst 1985 wurde sie in der noch jungen spanischen Demokratie wieder geöffnet. Auch deshalb wollen die Menschen in der Region gar nicht daran denken, welche Auswirkungen ein "harter" Brexit mit Gibraltar haben könnte.