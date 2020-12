Spaniens Regierung beschließt Budget mit Hilfe der Separatisten

Basken und Katalanen fordern Zugeständnisse - Konservative Opposition kritisiert sozialistische Regierung

Nach langen Verhandlungen konnte die links-sozialistische Regierungskoalition von Ministerpräsidenten Pedro Sanchez am Donnerstag ein Budget für 2021 verabschieden. Sanchez erreichte mit 188 Ja-Stimmen gegenüber 154 Nein-Stimme eine deutliche Mehrheit. Der Entwurf, der noch vom Senat bestätigt werden muss, sieht dabei deutliche Mehrausgaben von fast 40 Prozent vor. Grund dafür ist die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Wirtschaftskrise.

Aber weder das erhöhte Budget noch die von Ungarn und Polen blockierten EU-Hilfsmilliarden, mit denen die spanische Regierung bei der Berechnung des neuen Haushalts zählt, standen im Mittelpunkt der Parlamentsdebatten am Donnerstag. Vielmehr ging es um die Parteien, auf die sich die regierenden Sozialisten und Linken stützen.

Neben zahlreichen Regional- und Linksparteien holten Regierungschef Sanchez und sein Vize Podemos-Chef Pablo Iglesias die baskischen und katalanischen Separatisten mit an Bord, um eine ausreichende Parlamentsmehrheit für das Budget zu bekommen. EU-Bildu, der ehemalige politische Arm der bereits aufgelösten baskischen Terrororganisation ETA, sowie die separatistischen Linksrepublikaner ERC stimmen für den neuen Haushalt, was zur Frontalkonfrontation mit der konservativen Opposition führte. Spaniens konservativer Oppositionsführer Pablo Casado (PP) kritisierte Sanchez als unverantwortlich, die Zukunft des Landes in die Hände derjenigen zu legen, die gerade darauf aus seien, dieses Land zu zerstören.

Tatsächlich bleibt es nun abzuwarten, ob das Bündnis lange hält, denn die Forderungen für die Unterstützung beim Budget werden groß sein, wie bereits die Debatten der vergangenen Tage zeigten. ERC fordert eine sofortige Amnestie und Haftentlassung der "politischen Gefangenen". Dabei sind die ehemaligen Mitglieder des Kabinetts von Carles Puigdemont gemeint, die wegen der Durchführung eines illegalen Unabhängigkeitsreferendums von 2017 in Haft sitzen. Unterdessen fordert EH Bildu die Zusammenführung aller ETA-Häftlinge im Baskenland sowie deutliche Hafterleichterungen ein. Die Formation besteht weiterhin - wie auch ERC - auf das Selbstbestimmungsrecht ihrer Region und einer möglichen Loslösung von Spanien.

Die Sozialisten würde mit solchen "Partnern" nicht nur die Einheit Spaniens aufs Spiel setzen, sondern auch "ihre Seele verkaufen", nur um an der Macht zu bleiben, so Edmundo Bal, Fraktionssprecher der liberal-konservativen Ciudadanos im Parlament. Gegen den neuen Haushalt stimmen insgesamt die 154 Parlamentarier der Volkspartei (PP), der Ciudadanos und der rechtspopulistischen VOX-Partei.