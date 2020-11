Spanische Banken BBVA und Sabadell in Fusionsgesprächen

Entscheidung könnte im Dezember fallen

Der Fusionsdruck im spanischen Bankensektor hält an. BBVA und der kleinere Konkurrent Sabadell gaben am Montag in einer Pflichtmitteilung Gespräche über einen Zusammenschluss bekannt, bei denen jedoch keine Entscheidung gefallen sei. Eine mit dem Vorgang vertraute Person sagte, dies werde im Dezember geschehen. Diskutiert werde gegenwärtig der Aufschlag, den BBVA bei einer Sabadell-Übernahme zahlen würde. Beide Banken lehnten eine Stellungnahme ab.

Im September hatten Bankia und Caixabank einen Zusammenschluss zur größten Bank Spaniens besiegelt. Seit der Finanzkrise ist dort die Zahl der Geldhäuser geschrumpft. Rückstellungen für drohende Kreditausfälle in der Corona-Krise sowie die niedrigen Zinsen erhöhen den Druck.