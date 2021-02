Spanische Industrie produziert wieder mehr

Im Juli 2,4 Prozent weniger Industrie-Auftragseingänge in Eurozone Die Industrie in den 16 Eurostaaten hat im Juli 2,4 Prozent weniger Aufträge erhalten als im Juni. Wie das europäische Statistikamt Eurostat in Luxemburg mitteilte, lag das Auftragsvolumen allerdings 11,2 Prozent über dem Wert von Juli 2009. In der gesamten EU sanken die Ordereingänge um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat, lagen aber 12,5 Prozent über dem Vorjahreswert.