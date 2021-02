Spanischer Rapper Hasél zu weiterer Gefängnisstrafe verurteilt

Zweieinhalb Jahre Haft wegen Bedrohung von Zeugen

Die spanische Justiz hat den umstrittenen katalanischen Rapper Pablo Hasél zu einer weiteren Haftstrafe verurteilt. Hasél wurde zu einer Gefängnisstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt, weil er in einem Verfahren gegen zwei Polizisten einen Zeugen bedroht hatte, wie ein Gericht in der Stadt Lleida im Nordosten Spaniens am Donnerstag mitteilte.

Laut Urteil hatte Hasél im Oktober 2017 im Kurzbotschaftendienst Twitter ein Foto des Zeugen veröffentlicht und diesen beschuldigt, gegen Geld entlastende Aussagen zugunsten der Beamten gemacht zu haben. Zwei Tage später bedrohte der Rapper den Zeugen in einer Bar.

Der Rapper soll bereits nach einem anderen Prozess wegen Beleidigung der spanischen Königsfamilie sowie staatlicher Institutionen eine neunmonatige Haftstrafe absitzen. Er war am Dienstagmorgen verhaftet worden, nachdem er sich einen Tag lang in der Universität von Lleida verbarrikadiert hatte. Nach der Verhaftung kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei.