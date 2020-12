Spannungen zwischen Äthiopien und Sudan wegen Grenzstreitigkeiten

Waffenstillstand nach ersten Schusswechseln

Nach den wochenlangen Kämpfen in der äthiopischen Konfliktregion Tigray ist es jetzt auch zu Spannungen mit dem Nachbarstaat Sudan gekommen. "Die sudanesische Armee ist jetzt in Gebieten entlang der Grenze zu Äthiopien aktiv", sagte ein Sprecher der sudanesischen Streitkräfte am Sonntag. Betroffen sei die Region Al-Gedaref. Nach Schusswechseln zwischen beiden Seiten wurde laut diesen Angaben mittlerweile aber ein Waffenstillstand ausgerufen.

Die offizielle Nachrichtenagentur Suna hatte zuvor berichtet, dass die sudanesische Armee ihre Vorstöße dank militärischer Verstärkung fortgesetzt habe, um besetztes Land zurückzuerobern. Nach diesen Angaben wird der sudanesische Anspruch von Äthiopien zwar nicht bestritten - das umstrittene Land aber dennoch von äthiopischen Gruppen genutzt. Hintergrund ist ein Abkommen von 1902, in dem Sudans damalige Kolonialmacht Großbritannien zwar die Grenze zu Äthiopien festlegte, eine klare Kennzeichnung dieser Linie aber unterblieb.

Die äthiopische Regierung hatte vor gut einem Monat eine Offensive gegen die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) gestartet, die in der gleichnamigen Konfliktregion an der Macht war. Hintergrund des Konflikts sind Spannungen zwischen Tigray und der Zentralregierung. Über die Grenze zu Sudan waren nach rund einmonatigen Kampfhandlungen knapp 50.000 Äthiopier aus der Tigray-Region geflohen.