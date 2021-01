Spannungen zwischen China und USA wegen amerikanischem Flugzeugträger

Washingtons Taiwan-Politik stößt Peking sauer auf

China hat die Entsendung des US-Flugzeugträgers "USS Theodore Roosevelt" ins konfliktreiche Südchinesische Meer kritisiert. Außenamtssprecher Zhao Lijian sprach am Montag vor der Presse in Peking von einer "Demonstration der Stärke", die Frieden und Stabilität in der Region abträglich sei. Auch wies der Sprecher die US-Forderung an Peking zurück, die "Einschüchterung" Taiwans zu beenden.

Zhao unterstrich die chinesische Position, dass der Inselstaat ein Teil der Volksrepublik sei. Acht chinesische Bomber und vier Kampfflugzeuge waren zuvor in die taiwanische Identifikationszone zur Luftverteidigung (ADIZ) eingedrungen, wie Taiwans Militär mitteilte.

China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan nicht als eigenen Staat, sondern als abtrünnigen Teil der Volksrepublik. Der Konflikt um den Status Taiwans geht auf den Bürgerkrieg in China zurück, als die Truppen der nationalchinesischen Partei (Kuomintang) unter Chiang Kai-shek nach ihrer Niederlage gegen die Kommunisten Mao Zedongs auf die Insel geflüchtet waren. In einem im Juli 2019 vorgelegten Weißbuch wiederholte Peking Drohungen, die Inselrepublik gegebenenfalls auch mit militärischer Gewalt zurückzuerobern.

Seit dem Amtsantritt der Peking-kritischen taiwanischen Präsidentin Tsai Ing-wen 2016 hat Peking seine militärischen Machtdemonstrationen rund um die Insel verstärkt. Zuletzt sorgte die prononcierte Politik des mittlerweile aus dem Amt geschiedenen US-Präsidenten Donald Trump, Taiwan zu unterstützen, samt dem von ihm losgetretenen Handelskrieg mit China für Irritationen zwischen Washington und Peking. Die USA hatten 1979 die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan gekappt und Peking als einzige Regierung Chinas anerkannt. Inoffiziell unterhielt die US-Regierung aber stets weiter freundschaftliche Kontakte zu Taipeh.