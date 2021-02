Sparkassen Baden-Württemberg warnen vor "dramatischer Lage"

Steuererleichterungen für Bad-Bank-Modelle geplant Die Große deutsche Koalition will nach eindringlicher Kritik der deutschen Finanzwirtschaft das Bad-Bank-Modell für die Auslagerung der Schrottanlagen von Banken attraktiver machen. Dabei gehe es um Steuerbefreiungen für Privat- und Landesbanken und geringere Haftungsverpflichtungen der an Landesbanken beteiligten Sparkassen, verlautete am 26. Juni aus Kreisen von Union und SPD.