Spaziergänger entdeckte in Wiener Waldstück zündfähiges Kriegsrelikt

In einem Waldstück beim Kreuzgrund in Wien-Donaustadt ist am Sonntagnachmittag ein noch zündfähiges Kriegsrelikt entdeckt worden. Ein Mann hatte die britische Rohrstabbombe entdeckt und die Polizei verständigt. Der Gefahrenbereich in dem Naturareal in der Lobau wurde abgesperrt, bis der Entminungsdienst des Bundesheers die Bombe antransportierte.

Die Ratschläge der Polizei für solche Fälle: "Wenn Sie sprengstoffverdächtige Gegenstände oder Kriegsmaterial auffinden, merken Sie sich den Auffindungsort und/oder markieren Sie diesen und begeben Sie sich in eine sichere Distanz. Rufen Sie unverzüglich 133 oder 112." Keinesfalls sollen sprengstoffverdächtige Gegenstände und Kriegsmaterial "bewegt, manipuliert oder gewaschen werden", betonte Polizeisprecherin Barbara Gass.