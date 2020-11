SPD bringt Rückzug der deutschen Frontex-Einsatzkräfte ins Gespräch

Reaktion auf Berichte über illegale Zurückweisungen von Migranten in der Ägäis

Die deutschen Sozialdemokraten haben einen Abzug deutscher Bundespolizisten von der EU-Grenzschutzmission Frontex in der Ägäis ins Gespräch gebracht. Der menschenrechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Frank Schwabe, reagierte damit am Samstag auf Berichte, wonach deutsche Beamte an einer illegalen Rückweisung von Flüchtlingen - einem sogenannten Pushback - in der Ägäis zwischen Griechenland und der Türkei beteiligt gewesen seien.

"Deutsche dürfen sich auf keinen Fall an Pushbacks beteiligen, auch nicht indirekt", sagte Schwabe dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" und dem ARD-Magazin "Report Mainz". "Und wenn Frontex das nicht sicherstellen kann, muss das deutsche Kontingent zurückgezogen werden."

Nach Recherchen von "Spiegel" und "Report Mainz" waren deutsche Grenzbeamte vor der griechischen Insel Samos am 10. August in einen Pushback verwickelt. Die Bundespolizisten stoppten demnach ein überfülltes Flüchtlingsboot in griechischen Gewässern und übergaben es der griechischen Küstenwache. Wenig später habe die türkische Küstenwache die Migrantinnen und Migranten in türkischen Gewässern retten müssen.

Dies gehe aus einem internen Frontex-Papier hervor, in dem Frontex-Chef Fabrice Leggeri auf Fragen der EU-Kommission antworte, berichteten die Medien. Die Zurückweisungen auf See verstoßen gegen griechisches und internationales Recht. Die Geflüchteten haben das Recht, einen Asylantrag zu stellen.

Erst vor wenigen Tagen hatte der Europarat scharfe Kritik an der Behandlung von Flüchtlingen durch die griechischen Behörden geübt. Es habe erneut "schlüssige und glaubhafte" Vorwürfe zu illegalen Rückführungen in die Türkei an der griechisch-türkischen Grenze gegeben, erklärte das Anti-Folter-Komitee (CPT) der Straßburger Länderorganisation. In diesen Fällen stelle sich zudem die Frage einer Beteiligung der EU-Grenzschutzbehörde Frontex. Viele EU-Länder praktizieren Pushbacks an ihren Grenzen, obwohl diese laut internationalem Recht illegal sind, wenn die Person klar macht, dass sie einen Asylantrag stellen will. Auch in Österreich soll es im September zwei Fälle gegeben haben.