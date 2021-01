Special Olympics finden 2022 im Burgenland statt

Sportstätten im Südburgenland und am Neusiedler See - Schwarzenegger eingeladen

Das Burgenland wird die Nationalen Special Olympics Sommerspiele im Juni 2022 austragen. Am Mittwoch unterzeichneten der Präsident von Special Olympics Österreich und der für Sport zuständige Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) in Eisenstadt den Vertrag für die Ausrichtung. Dieser beinhaltet eine Förderung von 750.000 Euro seitens des Landes.

Als Hauptaustragungsorte werden Oberwart und Pinkafeld fungieren. Golf- und Reitbewerbe werden in Bad Tatzmannsdorf und Wassersport am Neusiedler See stattfinden. Man sei aber derzeit noch auf der Suche nach weiteren Austragungsorten für die insgesamt knapp 20 Bewerbe, sagte Präsident Winter.

Die Special Olympics sind Sport- und Wettkampfangebote für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Neben nationalen Bewerben finden auch Weltspiele statt, alternierend im Zwei-Jahres-Rhythmus. Ehrenpräsident der Special Olympics Österreich ist Arnold Schwarzenegger. Der "Terminator" sei natürlich zu den Spielen ins Burgenland eingeladen worden, betonte Winter, und man hoffe auf sein Kommen.