Die rund 16.000 Angestellten und Lehrlinge bei Speditions- und Logistikunternehmen bekommen eine Gehaltserhöhung von 1,55 Prozent. Der Abschluss entspricht in der Höhe den übrigen Kollektivvertrags-Vereinbarungen der vergangenen Monate. Daneben wurden im Beschäftigungsgruppenschema Anpassungen vorgenommen, die die Gehaltsentwicklung für die Angestellten nachhaltig verbessern, so GPA-Vertreterin Anita Palkovich heute in einer Aussendung.