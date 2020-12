Spinale Muskelatrophie - Screening 2 - Deutschland schon viel weiter

Im Nachbarland läuft nach erfolgreichem Pilotversuch bundesweite Etablierung von Untersuchungen bei Säuglingen an - Sehr kostenaufwendige Therapien sollten frühzeitig angewendet werden

Deutschland ist hier schon weiter. "Das Screening auf spinale Muskelatrophie (SMA) wird Bestandteil der Früherkennungsuntersuchungen bei Neugeborenen. Der Gemeinsame Bundesausschuss (Bundesgremium der Krankenkassen, Krankenhäuser etc.; Anm.) beschloss heute, das erweiterte Neugeborenen-Screening um die Untersuchung auf SMA zu ergänzen und damit eine schnelle Behandlung dieser seltenen neuro-muskulären Erkrankung zu ermöglichen", wurde Ende vergangener Woche mitgeteilt.

Noch ohne Gentherapie - die erste derartige Behandlung erfolgte bei einem Mädchen in Salzburg im Juni dieses Jahres - zeigten sich bei frühzeitiger medikamentöser Behandlung deutliche Erfolge. "Kinder, bei denen die Behandlung bereits präsymptomatisch erfolgt, zeigen einen besseren Verlauf", sagte beispielsweise Simone Weiss, Ärztin an der Kinderabteilung der Wiener Klinik Favoriten, im Jänner 2020 beim Experten-"UpDate Muskelforschung 2020" in Wien.

Bei Therapiekosten von mehreren 100.000 Euro pro Jahr sollten die wirksamen Therapiemöglichkeiten wohl so angewendet werden, dass sie den besten Effekt erzielen können. "Was einmal kaputt ist, ist kaputt", sagte der deutsche Spezialist Wolfgang Müller-Felber (Klinik der Universität München). Er hatte in Deutschland mit Kollegen einen Screening-Pilotversuch bei Neugeborenen auf die Spinale Muskelatrophie (SMA) gestartet, die jetzt zum in Deutschland bundesweiten Screening führte.

"Seit 2018 haben wir 300.000 Neugeborene gescreent", berichtete der Experte. Bei 42 Kindern wurde die Anlage für die SMA entdeckt und in einem Bestätigungstest konfirmiert.

Genau das fordern die österreichischen Experten zum Wohle potenziell betroffener Kinder. "Die Diagnose einer SMA kann man exzellent gut und sehr früh stellen. Das österreichweite Screening ist buchstäblich eine 'Verstandeslösung'", erklärte der Wiener Neuropädiater Günther Bernert.

In jüngster Vergangenheit konnte in Österreich auch erstmals ein System zur Finanzierung der Therapien inklusive der potenziell heilenden Gentherapie (1,945 Millionen Euro) erzielt werden. Das erscheint aber sinnlos, wenn die Diagnosen nicht frühest möglich erfolgen, darin sind sich die Experten Günther Bernert und Susanne Greber-Platzer einig.