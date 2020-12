Spinale Muskelatrophie – Screening Neugeborener dringender denn je 1

Experten fordern rasche Entscheidung der österreichischen Gesundheitspolitik - Betroffene trotz Möglichkeit frühzeitiger Behandlung können irreparablen Schäden erleiden

Kinder mit Spinaler Muskelatrophie (SMA) können seit kurzem durch innovative (Gen-)Therapien mit Erfolg behandelt werden. Dafür muss die Diagnose aber möglichst bald nach der Geburt erfolgen. Österreich sollte hier laut Experten dringend handeln. Der Test auf SMA-Verdacht muss in das österreichweite Neugeborenen-Screening aufgenommen werden, forderten jetzt führende Experten in einem APA-Gespräch. Österreich hinkt in der Sache bereits hinter Deutschland her.

"Wir haben in Österreich seit 1966 ein Neugeborenen-Screening auf vergleichsweise seltene Erkrankungen, vor allem angeborene Stoffwechselerkrankungen, etabliert. Derzeit suchen wir dabei durch die Auswertung eines eingetrockneten Blutstropfens auf Löschpapier nach Hinweisen auf 29 solcher Erkrankungen, die möglichst frühzeitig behandelt werden müssen. Dazu gehört beispielsweise auch die Zystische Fibrose. Jetzt haben wir die Möglichkeiten, die Spinale Muskelatrophie wirksam zu behandeln, per Gentherapie eventuell zu heilen. Es ist dringend erforderlich, dass wir diese Chancen möglichst frühzeitig nützen", sagte Susanne Greber-Platzer, Leiterin der Wiener Universitäts-Kinderklinik (MedUni Wien/AKH).

Der Hintergrund der Erkrankung, wie Günther Bernert, Spezialist für Neuropädiatrie (Österreichische Muskelforschung) erklärte, ist gut erforscht: "Die SMA ist mit einer Häufigkeit von einem Fall bei rund 7.000 Neugeborenen eine vergleichsweise häufige Seltene Erkrankung. Bei Vorliegen einer Spinalen Atrophie vom Typ 1, woran zwei Drittel der betroffenen Babys leiden, kann die Krankheit binnen zwei Jahren zu 90 Prozent mit dem Tod enden oder die Notwendigkeit ständiger künstlicher Beatmung bedeuten."

Neue Möglichkeiten einer innovativen medikamentösen Behandlung oder seit neuestem eine Gentherapie haben einen Durchbruch erzielt. Der Experte: "In medikamentöser Behandlung sind derzeit in Österreich rund 60 Kinder. Die Gentherapie haben bisher fünf Kinder erhalten. Auch schon nach kurzer Zeit gewinnen wir den Eindruck, dass diese Kinder mit jeder Kontrolle motorisch mehr können, statt - wie ehemals - bereits erlangte motorische Fähigkeiten zunehmend wieder verlieren."

Bei der SMA handelt es sich um einen Defekt oder das Nichtvorhandensein des SMN1-Gens, wodurch das sogenannte Survival Motor Neuron-Protein fehlerhaft oder nicht gebildet wird. Es ermöglicht das Überleben der Motoneuronen im Zentralnervensystem. Diese sind für die Versorgung der Muskelfasern mit nervösen Bewegungsreizen entscheidend. Bei der schweren Verlaufsform entwickeln sich die Babys kaum, alle Muskelfunktionen nehmen ab, bis der Tod, vor allem durch Atemversagen, eintritt.

"Der Hinweis auf ein mögliches Vorliegen der Erkrankung muss deshalb möglichst früh nach der Geburt erfolgen, um nicht mehr reparable Schädigungen zu verhindern", erklärte Susanne Greber-Platzer.

Allerdings steht der Aufnahme dieser Screening-Untersuchung für alle rund 85.000 Neugeborenen pro Jahr das derzeit geltende österreichische Gentechnikgesetz entgegen. "Durch das geltende Gesetz wäre die SMA eine sogenannte genetische 'Typ-3-Erkrankung', bei der eine Untersuchung ausschließlich nach umfassender Aufklärung durch einen Humangenetiker und in speziell dafür zugelassenen Labors erfolgen darf. Doch das Neugeborenen-Screening ist so nicht durchführbar. Das Neugeborenen-Screening basiert auf dem Hinweis für das mögliche Vorliegen einer Erkrankung. Eine Adaptierung im Gentechnikgesetz würde ermöglichen, dass das Österreichische Neugeborenen-Screening - wie bisher bei den Erkrankungen mittels laboranalytischer Methoden - einen genetischen Suchtest für die SMA anwendet ohne die umfassende Aufklärung durchzuführen. Es wäre völlig unverständlich, wenn das nicht möglichst schnell geschieht. Ein Vorschlag liegt im Gesundheitsministerium. Aber bisher hat man dort zugewartet", sagte Greber-Platzer.