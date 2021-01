Spitzen von Aserbaidschan und Armenien zu Friedensgespräch in Moskau

Putin: Waffenruhe hält

Unter Vermittlung des russischen Präsidenten Wladimir Putin haben sich die politischen Führer von Aserbaidschan und Armenien erstmals seit Ausbruch des Krieges getroffen. Putin sagte zu Beginn der Gespräche am Montag in Moskau, die im November von Russland vermittelte Waffenruhe halte.

Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan und der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev gaben sich beim Auftakt nicht die Hand, sondern tauschten lediglich einen kurzen Gruß aus, bevor sie sich Putin an einen Tisch gegenüber setzten. Der Waffenstillstand vom November wird von russischen Soldaten überwacht. Die Spannungen in der von beiden Seiten beanspruchten Region Bergkarabach halten allerdings an. Die Kriegsparteien werfen sich gegenseitig einen Bruch der Vereinbarung vor.