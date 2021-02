SPÖ-Bayr warnt vor "ultrakonservativer Welle" durch polnische NGO

Ordo Iuris setze Aktionen gegen Abtreibungsrechte und sexuelle Minderheiten in mehreren EU-Ländern

Die SPÖ-Nationalratabgeordnete Petra Bayr warnt vor einer "ultrakonservativen Welle" durch die polnische NGO und Lobbyinggruppe Ordo Iuris. Der fundamentalistische christliche Think Tank stehe hinter Gesetzesinitiativen in Polen wie dem umstrittenen Abtreibungsgesetz, zu Zonen, von denen sexuelle Minderheiten ausgeschlossen sind, und zum Verbot einer umfassenden Sexualpädagogik. Ordo Iuris versuche in ganz Europa Fuß zu fassen, erklärte Bayr am Mittwoch in einer Aussendung.

Als Beispiele für die Ausbreitung der Aktivitäten der NGO nannte Bayr Aktionen gegen Frauen- und LGBT-Rechte sowie gegen Abtreibung, die Ordo Iuris bereits auch in Kroatien, Estland und Litauen lanciert habe. Ende Jänner habe zudem die rechtskonservative polnische Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) den Ordo-Iuris-Gründer und Juristen Aleksander Stępkowski als Kandidaten für den beim Europarat angesiedelten Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) nominiert.

"Der Einfluss von Ordo Iuris geht somit weit über Polen hinaus. Wenn Europa hier nicht entschiedene Schritte setzt, wird eine finanziell gut ausgestattete und international vernetzte ultrakonservative Vereinigung Meinungsmache in ganz Europa betreiben und Demokratie, Menschen- und Frauenrechte um Jahrzehnte zurückwerfen", rief Bayr, die auch Vorsitzende des Europäischen Parlamentarischen Forums für sexuelle und reproduktive Rechte ist (#parlaandsex) ist, zur Wachsamkeit auf.