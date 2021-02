SPÖ-Bayr warnt vor "ultrakonservativer Welle" durch polnische NGO

Ordo Iuris setze Aktionen gegen Abtreibungsrechte und sexuelle Minderheiten in mehreren EU-Ländern

Die SPÖ-Nationalratabgeordnete Petra Bayr warnt vor einer "ultrakonservativen Welle" durch die polnische NGO und Lobbyinggruppe Ordo Iuris. Der fundamentalistische christliche Think Tank stehe hinter Gesetzesinitiativen in Polen wie dem umstrittenen Abtreibungsgesetz, zu Zonen, von denen sexuelle Minderheiten ausgeschlossen sind, und zum Verbot einer umfassenden Sexualpädagogik. Ordo Iuris versuche in ganz Europa Fuß zu fassen, erklärte Bayr am Mittwoch in einer Aussendung.

Als Beispiele für die Ausbreitung der Aktivitäten der NGO nannte Bayr Aktionen gegen Frauen- und LGBT-Rechte sowie gegen Abtreibung, die Ordo Iuris bereits auch in Kroatien, Estland und Litauen lanciert habe. Ende Jänner habe zudem die rechtskonservative polnische Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) den Ordo-Iuris-Gründer und Juristen Aleksander Stępkowski als Kandidaten für den beim Europarat angesiedelten Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) nominiert.

"Der Einfluss von Ordo Iuris geht somit weit über Polen hinaus. Wenn Europa hier nicht entschiedene Schritte setzt, wird eine finanziell gut ausgestattete und international vernetzte ultrakonservative Vereinigung Meinungsmache in ganz Europa betreiben und Demokratie, Menschen- und Frauenrechte um Jahrzehnte zurückwerfen", rief Bayr, die auch Vorsitzende des Europäischen Parlamentarischen Forums für sexuelle und reproduktive Rechte ist (#parlaandsex) ist, zur Wachsamkeit auf.

Anlässlich einer Anhörung im Europaparlament zum Abtreibungsverbot und Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit in Polen äußerte sich auch Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Straßburger Parlament, Monika Vana, im Europaparlament: "Vom Abtreibungsverbot über die sogenannten LGBTIQ-freien Zonen bis zum geplanten Austritt aus der Istanbul-Konvention häufen s sich die offenen Angriffe auf Frauen- und Menschenrechte in Polen. Die PiS-Regierung setzt mit der Unterstützung religiöser Fundamentalisten, wie Ordo Iuris, Geschlechter- und Familienbilder durch, die mit unseren europäischen Werten schlichtweg unvereinbar sind. Die Einschränkungen der Rechte von Frauen und LGBTIQ sind erst der Anfang des PiS-Programms. Es ist zu befürchten, dass als nächstes Angriffe auf die Rechte von Kindern und marginalisierten Gruppen folgen. Umso wichtiger ist unsere volle Solidarität mit den Aktivist*innen in Polen, die gegen die reaktionäre Politik der PiS Regierung protestieren!"

Die Istanbul-Konvention des Europarates betrifft die Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Laut Vana wartet in Polen ein Gesetz zum Austritt aus der Konvention, das Ordo Iuris ausgearbeitet hat, auf die erste Lesung im nationalen Parlament (Sejm). Laut der Grünen Politiker stellt dies einen offenen Angriff auf Frauen- und Menschenrechte dar und wäre "ein weiterer Schritt Polens weg von europäischen Werten und hin zu einem antidemokratisch-fundamentalistischen Staat. Das müssen wir als EU mit allen Mitteln bekämpfen!"