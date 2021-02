SPÖ fordert weiter Beschäftigungsaktion 40.000

Trotz Ablehnung im Nationalrat - SPÖ will im nächsten Sozialausschuss Beschäftigungsaktion auf Tagesordnung setzen

Die SPÖ fordert auch nach der gestrigen Ablehnung im Nationalrat weiter eine Beschäftigungsaktion für Langzeitarbeitslose. Die Aktion 40.000 solle 40.000 Langzeitarbeitslosen einen Arbeitsplatz im gemeinnützigen Bereich, insbesondere in Gemeinden, verschaffen. Daher werde man im nächsten Sozialausschuss die Aktion wieder auf die Tagesordnung bringen, kündigten Sozialsprecher Josef Muchitsch und der kommunalpolitische Sprecher Andreas Kollross an.

Alle anderen Parteien hätten den SPÖ-Antrag abgelehnt, aber keine habe "auch nur den Ansatz einer Idee gegen die Massenarbeitslosigkeit", kritisieren die Abgeordneten am Donnerstag in einer Aussendung. Für Kollross, der auch Bürgermeister von Trumau ist, wäre die Einführung der Aktion 40.000 eine echte Win-win-Situation. So könnte man Langzeitarbeitslose wieder in Beschäftigung bringen und gleichzeitig die in Finanznot geratenen Gemeinden bei ihrer Aufgabe als regionaler Wirtschaftsmotor unterstützen. "Arbeitslosigkeit ist kein Schicksal, sondern Ergebnis einer falschen Politik. Es wird Zeit, dass die Regierung mit aktiver Arbeitsmarktpolitik beginnt, statt sich alleine um ihre Imagepflege zu kümmern", sagt Kollross.

Mit der Aktion 40.000 wolle die SPÖ eine Jobgarantie, kombiniert mit Ausbildungsmöglichkeiten, für 40.000 Langzeitarbeitssuchende schaffen. Beschäftigungsprojekte sollten dazu beitragen, soziale, ökologische und ökonomische Strukturen einer bestimmten Region im Sinne einer wohlstandorientierten Wirtschaftspolitik zu verbessern. Träger für die Förderung können öffentliche oder gemeinnützige Einrichtungen und Dienstleistungsverbünde sein, um regionalen bzw. kommunalen Bedarf abzudecken.