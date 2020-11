SPÖ, Grüne und NEOS kritisieren LGBT-feindlichen Entwurf in Ungarn

Einfrieren von EU-Mitteln und Protest der Bundesregierung verlangt

SPÖ, Grüne und NEOS kritisieren, dass die Regierung des rechtskonservativen ungarischen Premier Viktor Orban in die Verfassung Definitionen hineinschreiben lassen will, die sich gegen Homosexuelle und Transgender-Personen richten. "Da Ungarn Appelle ignoriert, muss die Auszahlung von EU-Mitteln an Orban und seine Verbündeten eingefroren werden, um Orban in die Schranken zu weisen und alle Familienformen zu schützen", forderte die grüne EU-Delegationsleiterin Monika Vana.

Mit dem Entwurf würden unter anderem Regeln wie "die Mutter ist eine Frau und der Vater ein Mann" oder die Unveränderbarkeit des bei der Geburt festgelegten Geschlechtseintrags Teil der Verfassung Ungarns, kritisierte Mario Lindner von der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation SoHo am Mittwoch in einer Aussendung. Österreich und Europa dürften nicht wegschauen, "wenn ungarische LGBTIQ-Personen de facto entrechtet werden sollen". LGBTIQ steht für Lesbisch, Schwul, Bisexuell, Trans, Intersex und Queer.

Vana sieht in den geplanten Einschränkungen einen weiterer Angriff Orbans auf europäische Werte. "LGBTIQ Rechte sind Menschenrechte. Dazu gehört auch das Recht auf Geschlechtsänderung, auf Eheschließung gleichgeschlechtlicher Menschen und die Adoption von Kindern innerhalb dieser Ehen."

"Im Windschatten der Corona-Krise werden nur einige Kilometer von Wien entfernt fundamentale Grundrechte mittels Verfassungsbestimmungen zurückgefahren", beklagte NEOS-LGBTIQ-Sprecher Yannick Shetty. Er forderte die Bundesregierung, insbesondere Außenminister Alexander Schallenberg und Europaministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP), dazu auf, "dieses autoritäre Vorgehen aufs Schärfste zu verurteilen".