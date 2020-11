SPÖ-NEOS - Für Dornauer nicht auf Bundesebene "umlegbar"

Momentan sei man "zu weit auseinander" - Lob für Wiener Konstellation

Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer hat sich trotz der frischgebackenen NEOS-SPÖ-Koalition in Wien skeptisch gezeigt, was die Möglichkeit einer künftigen, derartigen Konstellation auf Bundesebene betrifft. Derzeit liege man was die Inhalte betrifft "zu weit auseinander", sagte Dornauer im APA-Gespräch. Die Situation in Wien sei "nicht eins zu eins auf die Bundesebene umlegbar", so der Tiroler SPÖ-Vorsitzende.

Zudem "orte" er vonseiten der SPÖ-Bundesparteispitze, dass zur Zeit eine solche "Phalanx" auch nicht als mögliche Koalitionsvariante in Betracht gezogen werde. Wenn die Sozialdemokratie zudem die "notwendige Modernität" an den Tag lege, wären die NEOS ohnehin "obsolet", meinte Tirols oberster Roter. Momentan seien die Pinken vor allem in Bildungsfragen mit dem "Abkupfern" sozialdemokratischer Ideen beschäftigt.

Grundsätzlich sei aber jede Koalition abseits der ÖVP auf Bundesebene unter sozialdemokratischer Führung zu begrüßen, so Dornauer. Eine solche brächte die nötige "Injektion Modernität".

Die neue Wiener Konstellation bewertete Dornauer hingegen als sehr positiv: "Das ist eine spannende und mutige Entscheidung". SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig und seine Mitstreiter hätten "alles richtig gemacht".