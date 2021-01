SPÖ Oberösterreich fordert erneut kostenlose Kinderbetreuung

Kostenlos, ganztägig, ganzjährig - Finanzierung auf neue Beine stellen - ÖVP: Schlechtreden eines gut funktionierenden Systems

Einmal mehr hat SPÖ-Landesvorsitzende und Landesrätin Birgit Gerstorfer am Mittwoch kostenlose, ganztägige und ganzjährige Kinderbetreuung in Oberösterreich gefordert. Man sei Schlusslicht bei der Betreuung der Unter-Dreijährigen in Österreich, mahnte sie. Das Thema ist auch einer der Schwerpunkte ihrer Partei im wohl schon beginnenden Landtagswahlkampf 2021. Für die ÖVP konterte LAbg. Helena Kirchmayr.

Die Wiedereinführung der Gebühr für die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten 2018 habe Eltern hochgerechnet über die drei Jahre fast 4.000 Euro gekostet, rechnete Gerstorfer vor. Dazu hätte sie zu einer Verkürzung der Öffnungszeiten und in vielen Gemeinden dazu geführt, dass Nachmittagsgruppen - auch für Kinder bezahlwilliger Eltern - geschlossen wurden.

SPÖ-Frauenvorsitzende und Vizebürgermeisterin von Ansfelden, Renate Heitz, prangerte die eingeschränkten Öffnungszeiten an. Mehr als 50 Prozent der Einrichtungen hätten weniger als acht Stunden täglich geöffnet, bei den Krabbelstuben seien überhaupt nur vier Prozent vollzeitkompatibel. Und das, wo in der Arbeitswelt immer mehr Flexibilität von den Eltern verlangt würde. Die SPÖ-geführten Gemeinden hätten noch das beste Angebot, allen voran die Landeshauptstadt Linz, die mit eigenen Beitragsmodellen Familien 1,5 Mio. Euro an Kosten erspart habe.

Ob für die Nachmittagsbetreuung auch zurzeit bezahlt werden muss, obwohl die Kinder nach Möglichkeit zuhause bleiben sollten, würden die Kindergartenbetreiber regeln. Sie könne nur für Ansfelden sprechen, da werde laut Gemeinderatsbeschluss keine Gebühr eingehoben, wenn das Kind zuhause betreut wird, sagte Heitz. Gerstorfer hielte eine einheitliche Regelung für sinnvoll, "idealerweise die Abschaffung der Nachmittagsgebühren".

Seit März des Vorjahres habe sich die Situation durch Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und Personalausfälle wegen Covid-Erkrankungen noch verschärft, sagte die Landesparteivorsitzende. Sie verlangte mehr Geld für die Gemeinden als Kindergartenbetreiber, deren Förderungen nicht einmal an die Inflation angepasst würden. Die Gemeinden fordern die gesamte Finanzierung der Kindergärten auf neue Beine zu stellen, ohne dass eine reine Kostenabwälzung des Landes stattfinde, sagte Heitz.

Die frühere oö. ÖVP-Klubobfrau Helena Kirchmayr - nach der Geburt ihres zweiten Kindes übernahm nun permanent Christian Dörfel das Amt - konterte dem "gebetsmühlenartigen Schlechtreden eines gut funktionierenden Kinderbildungs- und -betreuungssystem in Oberösterreich" in einer Presseaussendung. Immerhin sei der Kindergartenbesuch - wie in drei anderen Bundesländern - am Vormittag kostenfrei. Mit sozial gestaffelten Beiträgen und Tarifen zwischen zwei und fünf Tagen "garantieren die Gemeinden eine hochqualitative Betreuung für alle, die diese benötigen", sagte die Landtagsabgeordnete.

Mittlerweile hätten 89 Prozent der oö. Kindergartenkinder die Möglichkeit auf eine Betreuung auch nach 13.00 Uhr, 23 Prozent würden das in Anspruch nehmen. Die Unterstützung des Landes würde selbstverständlich jährlich valorisiert und sei selbst für coronabedingt geschlossene Gruppen mit dem Coronagesetz garantiert worden.