SPÖ Oberösterreich hält am Samstag Online-Parteitag ab

Gerstorfer vor Wiederwahl als Landesparteivorsitzende - Auch Kandidatenliste für Landtagswahl 2021 wird beschlossen

Die SPÖ Oberösterreich hält am Samstag ihren Landesparteitag im Internet ab. Am Programm steht die Wiederwahl von Birgit Gerstorfer zur Landesparteivorsitzenden sowie die Bestätigung der Kandidatenlisten für die Landtagswahl 2021. Gerstorfer tritt bei dem Urnengang erstmals als Spitzenkandidatin an.

Der Parteitag war ursprünglich schon am 16. Mai geplant, wurde aber Corona-bedingt so weit verschoben, wie es die Statuten erlauben. Der eigentlich für April kommenden Jahres vorgesehene außerordentliche (Vorwahl-)Parteitag wurde gleich mit dem Novembertermin zusammengelegt. Allerdings kam auch diesmal der Lockdown dazwischen, daher wird es nun eine Online-Veranstaltung. Nur das Präsidium wird persönlich anwesend sein - im Central neben der SPÖ-Landesgeschäftsstelle statt wie ursprünglich geplant in der Tabakfabrik.

Zu Gast ist neben Bundesparteivorsitzender Pamela Rendi-Wagner auch der deutsche Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil. Statt Ansprachen soll es Talk-Formate geben, um die rund 270 Delegierten und die Gäste am Schirm bei Laune zu halten. Abgestimmt wird online, das System soll den Stimmberechtigten ein anonymes Votum ermöglichen und ein rascheres Ergebnis als bei klassischen Präsenz-Parteitagen liefern. Gerstorfer, die seit 2016 SPÖ-Landesvorsitzende ist, stellt sich zum dritten Mal der Wahl durch die Delegierten. 2018 hatte sie 89,68 Prozent ihrer Stimmen erhalten.

Gerstorfer geht auch als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl im Herbst 2021, Nummer zwei auf der Landesliste ist der Gewerkschafter Hans Karl Schaller, gefolgt von Sabine Engleitner-Neu und Klubvorsitzendem Christian Makor. Die Wahlkreisliste für Linz und Umgebung wird von Peter Binder angeführt. Im Innviertel (Gabriele Knauseder), Mühlviertel (Erich Wahl) und im Traunviertel (Engleitner-Neu) treten jeweils Spitzenkandidaten an, die aktuell nicht im Landtag sitzen. Im Hausruckviertel ist Gerstorfer, derzeit Soziallandesrätin in der nach Proporzsystem besetzten Landesregierung, die Nummer eins.

Abgestimmt wird am Samstag auch über diverse Anträge, allen voran den Leitantrag des Landesparteivorstands "Investieren statt blockieren", sowie über die Kandidatenliste der SPÖ Bauern für die Landwirtschaftskammerwahl 2021. Spitzenkandidat ist hier Michael Schwarzlmüller.

(S E R V I C E - Livestream am Samstag unter www.landesparteitag.at)