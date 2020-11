SPÖ-OÖ-Parteitag - Gerstorfer fordert Gratis-Kindergarten

"Werde nicht aufhören lästig zu sein"

Vollbeschäftigung, Pensionen, Bildung, Kinderbetreuung und Pflege - mit klassischen sozialdemokratischen Themen will die frisch wiedergewählte Parteichefin Birgit Gerstorfer bei der Landtagswahl in Oberösterreich 2021 punkten. Besonders betont hat sie beim Online-Landesparteitag am Samstag in Linz das Thema der Nachmittagsgebühren für den Kindergarten, die in Oberösterreich 2018 wieder eingeführt worden sind.

Oberösterreich belege "bei weitem keinen prominenten Platz, wenn es um Kinderbetreuung geht", so Gerstorfer. Die Situation habe sich mit der Wiedereinführung der Kindergarten-Nachmittags-Gebühren weiter verschärft. Sie werde "nicht aufhören lästig zu sein" und eine kostenlose ganztägige Kinderbetreuung zu fordern.

Sie betonte auch den frauenpolitischen Aspekt des Themas, der in der Corona-Zeit sichtbar geworden sei: Frauen seien "gerade jetzt in der Krise ganz besonders gefordert", so Gerstorfer. Der neuerliche Lockdown in der Schule habe sie stark betroffen, weil die Forderung nach einem Offenhalten der Schule nicht gehört worden sei. Die Parteichein ist überzeugt, dass "Schule auch in Zeiten von Corona geht", denn so wie derzeit könne es nicht weitergehen, meinte sie im Hinblick auf die Schulschließungen.