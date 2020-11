SPÖ-OÖ-Parteitag - Rendi-Wagner fordert Investitionspaket

Sieht Regierung auf "Maximalabstand zu den arbeitenden Menschen" - Gerstorfer soll als Parteichefin wiedergewählt und als Spitzenkandidatin bestätigt werden

SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner hat beim Online-Landesparteitag der SPÖ Oberösterreich am Samstag "für die historisch größte Arbeitslosigkeit das historisch größte Investitionspaket" und Maßnahmen zur Verhinderung eines dritten Lockdowns gefordert. Im Lauf der Veranstaltung soll Birgit Gerstorfer als Landesvorsitzende bestätigt werden, zudem beschließt der Parteitag die Kandidatenlisten für die Landtagswahl 2021 mit Gerstorfer an der Spitze.

Rendi-Wagner, die als eine der wenigen Teilnehmerinnen persönlich im Central in Linz anwesend war, wies auf die "dramatische" Situation am Arbeitsmarkt hin. Sie vermutet, dass die Bundesregierung die Corona-Regeln so ernst nehme, dass sie auch auf "Maximalabstand zu den arbeitenden Menschen" und jenen, die von Jobverlust betroffen sind, gegangen sei. Es brauche eine "große, spürbare Steuersenkung auf den Faktor Arbeit", um die Kaufkraft zu stärken, eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes sowie eine Standortgarantie, wenn Staatshilfen fließen. Sie kritisierte, dass die arbeitenden Menschen und die Pensionisten die Kosten der Krise tragen müssten. Viel fairer wäre es, die Profiteure wie Amazon zur Kasse zu bitten, "die haben Milliarden zusätzlicher Gewinne durch Corona gemacht" und würden "keinen Cent" zahlen, so Rendi-Wagner.

Im Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung vermisst sie vorausschauende Planungen. Nach dem ersten Lockdown habe man sich "zurückgelehnt und die Füße hochgelegt", so die Parteichefin. "Man hat den Sommer verschlafen" und den Vorsprung durch den ersten Lockdown leichtfertig verspielt. Österreich habe im Mai die niedrigste Sieben-Tage-Häufigkeit an Corona-Fällen gehabt und heute habe es die höchste weltweit.

Der nunmehrige zweite Lockdown sei zwar notwendig, "weil die Bundesregierung die Kontrolle über das Virus buchstäblich verloren hat", nun gelte es aber Vorkehrungen zu treffen, damit es nicht zu einem dritten Lockdown komme. So müsse man Personal für Contact Tracing und Testungen rekrutieren, eine "österreichweite Teststrategie gibt es seit neun Monaten nicht" und eine Impfstrategie sei zu erstellen, verlangte sie. Die Massentest würden nur Sinn machen, wenn sie nach einigen Tagen wiederholt werden, um auch die Leute in der Inkubationszeit zu erfassen. Sie nehme aber an, "dass die Bundesregierung nicht so weit gedacht hat", meinte die SPÖ-Chefin.