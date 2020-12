SPÖ und ÖVP Burgenland - Gemischte Bilanz über Wahljahr 2020

Landeshauptmann Doskozil: "Trotz Corona und Commerzialbank" vieles erreicht - ÖVP: "Rote Absolute tut dem Land nicht gut"

Im Burgenland haben am Dienstag SPÖ und ÖVP jeweils auf das ausklingende Landtags-Wahljahr 2020 zurückgeblickt. Während Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) viele Punkte des Arbeitsprogrammes, das sich die Sozialdemokraten nach der Wahl gegeben hatten, umgesetzt sah, übte die ÖVP Kritik.

Die SPÖ war bei der Landtagswahl mit einer absoluten Mehrheit ausgestattet worden, womit ein großer Vertrauensvorschuss verbunden sei, sagte Doskozil. Basierend auf dem Arbeitsprogramm habe man versucht, das laufende Jahr "trotz Corona und trotz Commerzialbank so zu gestalten, dass wir relativ nahe an unsere Vorhaben kommen. Ich bin der Meinung, es ist durchaus gelungen." Eine Herausforderung sei es, den Mindestlohn in den verschiedenen Berufsgruppen umzusetzen. Für Februar, genau ein Jahr nach der Präsentation des Regierungsprogrammes, kündigte Doskozil einen Tätigkeitsbericht an, der an jeden Haushalt gehen soll.

Politisch betrachtet, sei die SPÖ derzeit mit einer Opposition konfrontiert, "die teilweise sehr unterschwellig, sehr untergriffig, sehr persönlich diffamierend agiert", stellte der Landeshauptmann fest. Wenn die ÖVP zum Beispiel Altlandeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) vorwerfe, er hätte Jahre hindurch eine VIP-Karte des SV Mattersburg genutzt, dann sei das "dezidiert falsch" und eine Politik, die gewisse Grenzen überschreite, betonte Doskozil.

Man dürfe nicht erwarten, "wenn man am Vormittag persönlich diffamiert wird, wenn Halb- und Unwahrheiten über einen erzählt werden, dass man am Nachmittag die zweite Backe hinhält und sagt: Wie hättet's es denn gerne? So selbstbewusst ist die burgenländische Sozialdemokratie auch, dass wir diesen Weg nicht gehen." Partner der SPÖ werde in Zukunft die Bevölkerung sein.

Im kommenden Jubiläumsjahr gelte es, über Parteigrenzen hinweg gesellschafts- und sozialpolitischen Zusammenhalt zu leben. Am Beginn seiner hundertjährigen Geschichte bei Österreich habe niemand diesem Burgenland eine große Chance gegeben - außer den Burgenländern selbst.

Persönlich betrachtet sei 2020 für ihn ein herausforderndes Jahr gewesen. Im März wurde Doskozil an den Stimmbändern operiert und vor kurzem hatte er eine Coronainfektion. "Ich hätte mir das Jahr, wenn ich es mir wünschen und aussuchen hätte können, sicherlich anders vorgestellt." Seine Botschaft an die Burgenländer sei: "Man muss positiv in die Zukunft blicken", auch wenn man ab und zu Rückschläge hinnehmen müsse.

Die Sozialdemokraten seien am 26. Jänner "eine Koalition eingegangen mit der Bevölkerung", sagte Landesgeschäftsführer Roland Fürst. Die SPÖ liege stabil über 50 Prozent, das sei ein Beweis, dass diese Politik honoriert werde. Bei der jüngsten Umfrage habe man die Burgenländer auch zum Corona-Management befragt. Dies beweise gutes Krisenmanagement. Beim "sozialdemokratischen Flaggschiff Mindestlohn" würden 55 Prozent sagen, dass man auf dem Thema draufbleiben solle. Bei den SPÖ-Wählern seien es gar 84 Prozent.

Die ÖVP Burgenland zog über das Jahr und die SPÖ-Regierung naturgemäß kritischer Bilanz. "Die rote Absolute tut dem Land nicht gut", betonte Landesparteiobmann Christian Sagartz. Die Gemeinden würden in der Coronakrise im Stich gelassen und neue Steuern eingeführt. "Um die Budgetlöcher zu stopfen, werden die Burgenländer mit neuen Steuern in der Höhe von 13 Millionen Euro belastet", sagte Sagartz.

Klubobmann Markus Ulram, nach einer Operation am Ohr wieder zurück im Amt, kritisierte den Umgang der SPÖ mit den anderen Parteien im Landtag. "Begutachtungen werden umgangen, Stellungnahmen ignoriert", betonte er. Kritik übte die ÖVP außerdem an der Hotline des Landes für die Gratis-Coronatests vor Weihnachten. Diese sei "chaotisch organisiert" und "heillos überlastet", betonte Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas. Die Kapazitäten müssten weiter erhöht werden.