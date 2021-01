SPORT - TAGESPROGRAMM am Dienstag, 12. Jänner 2021

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten:

Diensthabende Vormittag: Thomas Blaschke Nachmittag: Stefan Grüneis Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at CORONA * Wien ÖSV-Präsident Schröcksnadel forderte wieder Athleten-Impfung (bis 12:00) SKI ALPIN * Wien Nach Wengen-Absage und vor Kitzbühel-Rennen (bis 15.00) - 12:30 Wengen +++ ABGESAGT +++ Training Weltcup-Abfahrt Herren * 13:00 S/Flachau PG "Legends United" mit Annemarie Moser- Pröll, Hermann Maier und Michael Walchhofer (Livestream) (live auf https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ 11BYrbOORNubOGZS8Q0omw ) BILD * 18:00 S/Flachau Weltcup-Slalom Damen, 2. Durchgang 20:45 Uhr (live auf ORF 1) BILD FUSSBALL Bundesliga/Testspiele * 14:00 ST/Hartberg TSV Prolactal Hartberg - FC Blau Weiß Linz * 15:00 O/Ried SV Guntamatic Ried - Wacker Innsbruck Int. Ligen/England/Premier League/1. Runde * 21:15 Burnley Burnley - Manchester United Int. Ligen/England/Premier League/18. Runde * 19:00 Sheffield Sheffield United - Newcastle United * 21:15 Wolverhampton Wolverhampton Wanderers - Everton Int. Ligen/Spanien/La Liga/1. Runde * 21:30 Madrid Atletico Madrid - FC Sevilla Int. Ligen/Spanien/La Liga/4. Runde * 19:00 Granada Granada - CA Osasuna Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 2A SNOWBOARD * 18:40 S/Bad Gastein Weltcup: Parallel-Slalom (live auf ORF 1) BILD TENNIS * Wien Thiem auf Ö3 über neue Liebe: "Waren schöne letzte Wochen" (bis 11:00) * Abu Dhabi WTA-Turnier - Halbfinale * Antalya ATP-Turnier - Halbfinale * Delray Beach ATP-Turnier - Halbfinale (Florida) MOTORSPORT Formel 1 * London WM-Auftakt erst am 28. März in Bahrain (APA0085/folgt Zus.) * Neom Rallye Dakar in Saudi-Arabien, 9. Etappe: Neom - Neom RADSPORT * 09:00- T/Innsbruck Fortsetzung des Doping-Prozesses gegen Ex- 16:00 Radfahrer Stefan Denifl (Landesgericht Innsbruck, Schwurgerichtssaal, Maximilianstraße) SI CI EISHOCKEY * Philadelphia NHL startet mit vielen Neuerungen und einem Österreicher (APA0021) GRAFIK * New York NHL-Saison mit zwei Freiluftspielen am Lake Tahoe (APA0055) ICE/12. Runde * 19:15 S/Salzburg EC Red Bull Salzburg - spusu Vienna Capitals ICE/30. Runde * 19:15 O/Linz Bratislava Capitals - Black Wings 1992 BASKETBALL * New York Neue Corona-Sorgen in NBA: Zwei weitere Spiele abgesagt (bis 11:00) HANDBALL * Wien WM für ÖHB organisatorisch "riesige Herausforderung" (APA0024) VOLLEYBALL Herren-EM-Qualifikation/Gruppe B/Turnier 1 * 20:00 Chadera Israel - Österreich (live auf ORF Sport +) AMERICAN FOOTBALL * Washington Belichick verzichtet auf hohe Auszeichnung durch Trump (APA0077) JUDO * Doha World Judo Tour: Masters (mit Öst.) (live auf ORF Sport + ab 15:00 Uhr) -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------