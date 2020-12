SPORT - TAGESPROGRAMM am Dienstag, 15. Dezember 2020

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA-Sportredaktion heute, Dienstag, u.a. berichten.

Diensthabende Vormittag: Marc Eder Nachmittag: Birgit Egarter Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at SKI ALPIN * Courchevel ÖSV-Riesenslalom-Team rückte in Courchevel geschlossen vor (APA0028) FUSSBALL Cup/UNIQA ÖFB Cup/Achtelfinale * Wien Vorschau Mittwoch-Spiele * 13:00 Wien PK SK Rapid Wien vor Spiel gegen Red Bull Salzburg mit Trainer Kühbauer und einem Spieler (Allianz Stadion, Ebene 1, 14., Gerhard- Hanappi-Platz 1) * 18:00 ST/Kapfenberg KSV 1919 - FC Blau Weiß Linz (live ORF Sport +) Int. Ligen/Diverse * Außenseiter in Top-Ligen auf den ersten Plätzen (bis 12.00) Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/12. Runde * 18:30 Frankfurt Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach * 20:30 Berlin Hertha BSC Berlin - FSV Mainz 05 * 20:30 Bremen Werder Bremen - Borussia Dortmund * 20:30 Stuttgart VfB Stuttgart - Union Berlin Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/12. Runde * 18:30 Fürth Greuther Fürth - Darmstadt 98 * 18:30 Hamburg Hamburger SV - SV Sandhausen * 18:30 Hannover Hannover 96 - VfL Bochum * 18:30 Heidenheim FC Heidenheim - Jahn Regensburg Int. Ligen/England/Premier League/13. Runde * 19:00 Wolverhampton Wolverhampton Wanderers - Chelsea * 21:00 Manchester Manchester City - West Bromwich Int. Ligen/Italien/Serie A/12. Runde * 18:30 Udine Udinese - Crotone * 20:45 Benevento Benevento - Lazio Rom Int. Ligen/Spanien/La Liga/19. Runde * 22:00 Madrid Real Madrid - Athletic Bilbao Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 51A SKI FREESTYLE * 18:30 Arosa Weltcup: Ski Cross 20.15 Uhr Finale MOTORSPORT * 13:00 Wien Virtuelle PK mit Matthias Walkner und Heinz Kinigadner (via MS Teams) Anmeldung unter carola.kressl@ktm.com EISHOCKEY ICE/21. Runde * 19:45 Bozen HCB Südtirol Alperia - EC-KAC ICE/9. Runde * 19:15 S/Salzburg EC Red Bull Salzburg - Dornbirn Bulldogs BASKETBALL Männer/Cup/Viertelfinale * 20:15 Wien BC Hallmann Vienna - Kapfenberg Bulls (live ORF Sport +) NBA * Miami Berater ersetzte Ex-NBA-Profi 3 Millionen Dollar Gehalt (APA0104) FOOTBALL * Cleveland Ravens rangen Browns in NFL-Spektakel mit 47:42 nieder (APA0095) HANDBALL Frauen - Herning EM: Hauptrunde Kolding spusu Liga/Hauptrunde/14. Runde * 19:30 K/Ferlach SC kelag Ferlach - HC Linz AG spusu Liga/Hauptrunde/15. Runde * 19:00 V/Bregenz Bregenz Handball - SG Insignis Handball Westwien (live auf laola1.at) VOLLEYBALL MEVZA League * 19:00 ST/Graz UVC Holding Graz - ACH Volley Ljubljana TISCHTENNIS Champions League - 10:00 Düsseldorf Finalturnier Männer: Viertelfinale DARTS - 19:00 London WM -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------