SPORT - TAGESPROGRAMM am Dienstag, 2. Februar 2021

Über mit * gekennzeichnete Themen wird die APA heute, Dienstag, 2. Februar 2021, u.a. berichten.

Diensthabende Vormittag: Marc Eder Nachmittag: Florian Haselmayer Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at SKI ALPIN * Wien/Cortina Kilde, Goggia, "Schmidi" und Co. - Die verletzten WM-Zuschauer (APA0017) * Bergamo Goggia nach Unfall und WM-Aus: "Keine Träne mehr übrig" (APA0023) FUSSBALL Int. Cup/Deutschland/DFB-Pokal * Berlin Achtelfinale (4 Spiele) Int. Ligen/England/Premier League/22. Runde * 19:00 Sheffield Sheffield United - West Bromwich * 19:00 Wolverhampton Wolverhampton Wanderers - Arsenal * 21:15 Manchester Manchester United - Southampton * 21:15 Newcastle upon Newcastle United - Crystal Palace Tyne Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 5A TENNIS * Melbourne Thiem verlor beim ATP Cup gegen Italien in Einzel und Doppel (APA0034) * Melbourne Nadal verzichtete angeschlagen auf ATP Cup (APA0076) * Basel Federer plant Comeback im März in Doha - Melbourne ATP-Turnier - Melbourne WTA-Turnier SKI NORDISCH Skispringen * 09:00 O/Linz Online-PK vor Frauen-Weltcup in Hinzenbach mit u.a. LR Achleitner, Athletinnen Kramer, Hölzl, Iraschko-Stolz, ÖSV-Trainer Rodlauer EISHOCKEY ICE/42. Runde * 18:30 Bratislava Bratislava Capitals - Moser Medical Graz99ers * 19:15 K/Villach EC Grand Immo VSV - spusu Vienna Capitals * 19:15 S/Salzburg EC Red Bull Salzburg - Black Wings Linz * 19:15 V/Dornbirn Dornbirn Bulldogs - Hydro Fehervar AV19 (live auf Sky) * 19:45 Bozen HCB Südtirol Alperia - EC-KAC BASKETBALL/NBA * San Antonio Niederlage für Jakob Pöltl im 300. NBA-Spiel (APA0035) AMERICAN FOOTBALL * Stanford Pionier Schaffer auf letzten Metern Richtung (Kalifornien) NFL-Karriere BILD (APA0015) VOLLEYBALL DenizBank Volley League/Männer/Top-Runde/3. Runde * 18:00 ST/Graz UVC Holding Graz - SK Zadruga Aich/Dob SEGELN - 03:00 Auckland Prada Cup: Halbfinale (live auf servustv.com/americascuplive) -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------