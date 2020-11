SPORT - TAGESPROGRAMM am Dienstag, 24. November 2020

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

FUSSBALL Champions League/Gruppe A/4. Runde * München Vorschau Bayern München - Red Bull Salzburg * 13:30 München PK FC Bayern München vor Spiel gegen Salzburg (virtuell, nur für Spiel- akkreditierte Journalisten) * 18:15 München PK Red Bull Salzburg vor Spiel gegen Bayern (virtuell) mit Coach Marsch, einem Spieler Champions League/Gruppe E/4. Runde * 18:55 Krasnodar FK Krasnodar - FC Sevilla * 18:55 Rennes Stade Rennes - Chelsea Champions League/Gruppe F/4. Runde * 21:00 Dortmund Borussia Dortmund - Club Brügge * 21:00 Rom Lazio Rom - Zenit St. Petersburg Champions League/Gruppe G/4. Runde * 21:00 Kiew Dynamo Kiew - FC Barcelona * 21:00 Turin Juventus Turin - Ferencvaros Budapest Champions League/Gruppe H/4. Runde * 21:00 Manchester Manchester United - Istanbul Basaksehir * 21:00 Paris Paris St. Germain - RB Leipzig (live auf Sky) Champions League/4. Runde * Wien Vorschau Mittwoch-Spiele (bis 15.00 Uhr) Champions League/Frauen * 12:00 Nyon Auslosung Sechzehntelfinale (mit SKN St. Pölten) Europa League/Gruppe B/4. Runde * Wien Barisic forderte vor Dundalk-Spiel "Fokus und Mentalität" (APA0030) Cup/UNIQA ÖFB Cup/Achtelfinale * 12:30 V/Altach Virtuelle PK Cashpoint SCR Altach vor Cup- Spiel gegen First Vienna FC 1894 (via Zoom) mit Cheftrainer Pastoor * 20:25 ST/Graz SK Puntigamer Sturm Graz - FC Wacker Innsbruck (live auf ORF Sport +) BILD Bundesliga/Zweite Liga/9. Runde * 18:00 ST/Kapfenberg Kapfenberger SV - SC Austria Lustenau Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 48A SKI NORDISCH Kombination * Wien Kombination: ÖSV-Team geht mit vielen Fragezeichen in neue Saison (APA0028) * Wien Weltcup-Kalender 2020/21 (APA0029) BASKETBALL * Davidson/USA Brajkovic will zur Führungspersönlichkeit aufsteigen (bis 11.00 Uhr) EISHOCKEY ICE/16. Runde * 19:15 O/Linz Black Wings 1992 - spusu Vienna Capitals ICE/17. Runde * 19:15 V/Dornbirn Dornbirn Bulldogs - HC TWK Innsbruck "Die Haie" ICE/9. Runde * 18:30 Bratislava iClinic Bratislava Capitals - EC-KAC HANDBALL Männer/European League/Gr. A - 18:45 Skopje +++ VERSCHOBEN +++ HC Metalurg - Fivers WAT Margareten (live auf ORF Sport +) spusu Liga/Hauptrunde/9. Runde - 19:30 ST/Köflach +++ VERSCHOBEN +++ HSG Remus Bärnbach/Köflach - SG Insignis Handball Westwien