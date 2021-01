SPORT - TAGESPROGRAMM am Dienstag, 26. Jänner 2021

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten:

Diensthabende Vormittag: Thomas Blaschke Nachmittag: Manuel Zankl Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at SKI ALPIN * T/Kitzbühel Slalom-Herren könnten entscheidender Faktor im Nationencup werden (bis 14.00) * 10:30 Kronplatz Weltcup-Riesentorlauf Damen, 2. Durchgang 13:30 Uhr (live auf ORF 1) * 17:45 ST/Schladming Weltcup-Slalom Herren, 2. Durchgang 20:45 Uhr (live auf ORF 1) BILD FUSSBALL * Wien FC Barcelona laut Deloitte-Studie neuerlich Umsatz-Krösus (APA0016) GRAFIK (Nr. 0114-21) Bundesliga/Tipico Bundesliga/14. Runde * Wien Vorschau Mittwoch-Spiele (bis 15:00) * 14:30 V/Altach Online-PK Cashpoint SCR Altach vor Spiel gegen WSG Swarovski Tirol * 18:30 N/Ma. FC Flyeralarm Admira - FK Austria Wien Enzersdorf BILD * 18:30 ST/Graz SK Puntigamer Sturm Graz - TSV Prolactal Hartberg BILD * 20:30 Wien SK Rapid Wien - spusu SKN St. Pölten BILD Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/18. Runde * 18:30 Aue Erzgebirge Aue - FC Würzburger Kickers * 20:30 Braunschweig Eintracht Braunschweig - FC Heidenheim * 20:30 Düsseldorf Fortuna Düsseldorf - Hamburger SV * 20:30 Osnabrück VfL Osnabrück - Greuther Fürth Int. Ligen/England/Premier League/20. Runde * 19:00 London Crystal Palace - West Ham * 19:00 Newcastle upon Newcastle United - Leeds United Tyne * 21:15 Southampton Southampton - Arsenal * 21:15 West Bromwich West Bromwich - Manchester City EISHOCKEY ICE/23. Runde * 19:15 O/Linz Black Wings 1992 - EC Red Bull Salzburg BASKETBALL * New Orleans Spiel der Spurs bei New Orleans verschoben (0042) BDSL/4. Runde * 19:00 K/Klagenfurt KOS Celovec Damen - UBI Holding Graz Europe Cup/Gruppe B/1. Runde * 17:00 Samokow Rilski Sportist - Kapfenberg Bulls HANDBALL WM/Männer * 10:30 Kairo Online-PK ÖHB vor Österreich - Tunesien (mit Pajovic, Fölser, Zeiner) mit Vorschau (bis 14:00) VOLLEYBALL DenizBank Volley League/Männer/Top-Runde/4. Runde * 20:25 N/Zwettl Union Raiffeisen Waldviertel - SK Zadruga Aich/Dob (live auf ORF Sport +) -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------