SPORT - TAGESPROGRAMM am Donnerstag, 12.11.2020

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

Diensthabende Vormittag: Franz Egger

Nachmittag: Florian Haselmayer

Telefon: (01) 36060/1630

E-Mail: sport@apa.at

FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga * 10:00 O/Ried im PG SV Guntamatic Ried: Vorstellung Rainer Innkreis Wöllinger, Strukturplanung und Budgetzahlen (Josko Arena, Oberbank Business Club, Volksfestplatz 2) EM-Qualifikation/Play-off/Finale * 18:00 Tiflis Georgien - Nordmazedonien * 20:45 Belfast Nordirland - Slowakei * 20:45 Belgrad Serbien - Schottland * 20:45 Budapest Ungarn - Island Länderspiele * Luxemburg LASK-Akteure bei ÖFB-Sieg in Luxemburg im Mittelpunkt (APA0023) * Luxemburg Foda trotzt Corona: "Wir blicken halt nach vorne" (APA0022) * 18:00 Chisinau Moldau - Russland * 18:00 Sarajevo Bosnien-Herzegowina - Iran * 20:45 Swansea Wales - USA * 21:00 London England - Irland Nations League/Liga B/Gruppe 1/5. Runde * 14:00 Wien Online-Medientermin ÖFB vor Spiel gegen Nordirland (via Zoom) - 17:00 Wien Training ÖFB vor Spiel gegen Nordirland 15 min offen für Medien Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 46A TENNIS - Sofia ATP-Turnier ATP Finals * 18:00 London Auslosung ATP Finals WTA-Turnier * 14:30 O/Linz "Upper Austria Ladies Linz": Achtelfinale (live auf ORF Sport + und Eurosport (TipsArena, Ziegeleistraße 76) MOTORSPORT Formel 1 * Istanbul Vorschau GP der Türkei (bis 15) EISHOCKEY ICE/14. Runde * 19:15 K/Klagenfurt EC-KAC - Hydro Fehervar AV19 BASKETBALL BSL/7. Runde * 19:00 Wien BC Hallmann Vienna - Unger Steel Oberwart Gunners * 19:00 N/Klosterneubu- BK IMMOunited Klosterneuburg Dukes - Vienna rg D.C. Timberwolves * 19:00 N/Traiskirchen Arkadia Traiskirchen Lions - Kapfenberg Bulls * 19:00 ST/Graz UBSC Raiffeisen Graz - Swans Gmunden (live auf Sky) VOLLEYBALL DenizBank Volley League/Männer/Grunddurchgang/1. Runde - 20:00 ST/Hartberg TSV Raiffeisen Hartberg - VBK Wörther-See- Löwen Klagenfurt GOLF * Augusta US Masters (mit Wiesberger/Abschlag 17:37) (Georgia)

----------------------------------------------------------------- ---

APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine"

----------------------------------------------------------------- ---