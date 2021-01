SPORT - TAGESPROGRAMM am Donnerstag, 14. Jänner 2021

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten:

Diensthabende Vormittag: Nikolaus Panny Nachmittag: Thomas Schrenk Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at SKI ALPIN * Flachau Nach Verschiebung der Herren-Slaloms nach Flachau (bis 15:00 Uhr) FUSSBALL * Kiel Nach Pokal-Ausscheiden von FC Bayern in Kiel (bis 13) Int. Ligen/England/Premier League/18. Runde * 21:00 London Arsenal - Crystal Palace Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 2A BIATHLON * 14:30 Oberhof Weltcup: Sprint Frauen (7,5 km) (live auf ORF Sport +) EISHOCKEY Philadelphia Raffl mit Siegestor für Philadelphia zum NHL-Saisonstart (APA0098) EISSCHNELLLAUF * Heerenveen Herzog räumt sich bei EM kaum Medaillenchance ein (APA0015) MOTORSPORT * Yanbu Rallye Dakar in Saudi-Arabien, 11. Etappe: Al-Ula - Yanbu HANDBALL WM/Gruppe E/1. Runde * 18:00 Kairo Österreich - Schweiz BILD * 20:30 Kairo Norwegen - Frankreich WM/Gruppe F/1. Runde * 18:00 Kairo Algerien - Marokko * 20:30 Kairo Portugal - Island WM/Gruppe G/1. Runde * 20:30 Kairo Schweden - Nordmazedonien WM/Gruppe H/1. Runde * 15:30 Kairo Weißrussland - Russland * 18:00 Kairo Slowenien - Südkorea BASKETBALL * New York Brooklyn Nets nach Trade für Harden NBA-Topfavorit (bis 11) GOLF * Honolulu PGA-Tour (mit Straka) (Hawaii) -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------