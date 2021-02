SPORT - TAGESPROGRAMM am Donnerstag, 18. Februar 2021

Über mit * gekennzeichnete Themen wird die APA heute, Donnerstag, 18. Februar 2021, u.a. berichten.

ALPINE SKI-WM 2021 CORTINA D'AMPEZZO SKI ALPIN * Cortina Feller nach Ankunft in Cortina: "Zweimal d'Ampezzo Gold wird schwierig" (APA0026) * Cortina Vorschau Riesentorlauf Herren (bis 15:00) d'Ampezzo * 10:00 Cortina Riesentorlauf Damen (live auf ORF 1) d'Ampezzo BILD GRAFIK - 10:00 Cortina Qualifikation Riesentorlauf Herren d'Ampezzo --------------------------------------------------------------------- CORONAVIRUS SPORT ALLGEMEIN * Wien Ein Jahr Corona - Profisport läuft, bangt aber um Großereignisse (APA0024) SPORTPOLITIK * Wien Gespräche über Sicherheitskonzepte für Amateursport (bis 11:00) --------------------------------------------------------------------- OLYMPIA * Tokio Bisherige Ministerin Hashimoto neue Organisationschefin (APA00777) FUSSBALL * Wien Ex-Teamchef Herzog hält Israel als EM-Ersatzort für möglich (APA0113) Bundesliga/Tipicoo Bundesliga/18. Runde - 13:00 V/Altach Online-PK CashpointCSCR SCR Altach vor Spiel gegen FK Austria Wien mit Trainer Pastoorr Champions League/Achtelfinale/Hinspiele * Wien Nachh Mittwoch-Spielen (bis 12:00) Europa League/Runde der letzten 32/Hinspiele * 18:55 Budapest RZ Pellets WACC - Tottenham Hotspur (live auf PULS 4) BILD * 18:55 Belgrad Roter Stern Belgrad - AC Milan * 18:55 Bern Young Boys Bern - Bayer Leverkusen * 18:55 Braga BragaBraga - AS Roma * 18:55 Kiew Dynamo Kiew - Club Brügge * 18:55 Krasnodar Krasnodar - Dinamoo Zagreb * 18:55 Piräus Olympiakos Piräus - PSVPSV Eindhoven * 18:55 Prag Slaviaa Prag - Leicester City * 18:55 Turin Real Sociedadd - Manchester United * 21:00 S/Salzburg Red Bull Salzburg - Villarreall (live auf DAZNN) BILD * 21:00 Antwerpen Royal Antwerpen - Glasgow Rangers * 21:00 Granada Granada - Napoli * 21:00 Lille Lille - Ajax Amsterdam * 21:00 Rom Benfica Lissabon - Arsenal * 21:00 Tel Aviv Maccabi Tel Aviv - SchachtarSchachtar Donezk * 21:00 Villarreal Molde - TSG 1899 HoffenheimG 1899 Hoffenheim Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 7A SKI NORDISCH Skispringen * 11:30 Rasnovv Damen-Weltcup (live auf ORF Sport +) 10:30 Qualifikation * 12:00 Rasnovv Herren-Weltcup Qualifikation BIATHLON WM * 15:15 Pokljukaa Single Mixed Staffel (live auf ORF 1) SNOWBOARD * 11:30 ST/Reiteralmm Weltcup: Snowboard Cross (live auf ORF 1) TENNIS * 09:30 Melbourne Australian Open - erstes Herren-Halbfinale Djokovic - Karazeww (live auf Eurosport, ServusTVV) * Melbourne Osaka im Melbourne-Finale - S. Williams in Tränen aufgelöst (APA0122) * Melbourne WTA-Turnier (Halbfinale) VOLLEYBALL DenizBankk Volley League/Männer/Top-Runde/6. Runde * 18:00 N/Zwettl Union Raiffeisen Waldviertel - VCAVCA Amstetten NÖ (live auf Laola1) MEVZA/144. Runde * 19:00 Ljubljana ACH Volley Ljubljana - SK ZadrugaaAich/Dobich/Dob GOLF * 15:40 Pacificc PGA-Tour (mit Straka/Abschlag 15:40 Uhr) Palisadess (Kalifornien) JUDO - Tel Aviv World Judo Tour: Grand Slam (ohne Ö.) (live auf ORF Sport + ab 16:00 Uhr)