SPORT - TAGESPROGRAMM am Donnerstag, 3. Dezember 2020

Diensthabende Vormittag: Marc Eder Nachmittag: Birgit Egarter Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at SKI ALPIN * Wien Corona-Probleme bei ÖSV-Speed-Damen FUSSBALL * 13:00 Nyon Sitzung UEFA-Exekutivkomitee (virtuell) Bundesliga/Tipico Bundesliga/10. Runde - 13:30 Wien Video-PK SK Puntigamer Sturm Graz vor Spiel gegen FK Austria Wien mit Trainer Ilzer Champions League/5. Runde * Wien Nach Mittwoch-Spielen (bis 14.00) Europa League/Gruppe A/5. Runde * 21:00 Cluj-Napoca CFR Cluj - ZSKA Sofia * 21:00 Rom AS Roma - Young Boys Bern Europa League/Gruppe B/5. Runde * 21:00 London Arsenal - SK Rapid Wien BILD * 21:00 Molde Molde FK - Dundalk FC Europa League/Gruppe C/5. Runde * 21:00 Nizza OGC Nizza - Bayer Leverkusen * 21:00 Prag Slavia Prag - Hapoel Beer-Sheva Europa League/Gruppe D/5. Runde * 21:00 Glasgow Glasgow Rangers - Standard Lüttich * 21:00 Lissabon Benfica Lissabon - Lech Posen Europa League/Gruppe E/5. Runde * 21:00 Granada Granada - PSV Eindhoven * 21:00 Nikosia Omonia Nikosia - PAOK Saloniki Europa League/Gruppe F/5. Runde * 21:00 Alkmaar AZ Alkmaar - SSC Napoli * 21:00 San Sebastian Real Sociedad - HNK Rijeka Europa League/Gruppe G/5. Runde * 18:55 Athen AEK Athen - SC Braga * 18:55 Saporischschja Sorja Luhansk - Leicester City Europa League/Gruppe H/5. Runde * 18:55 Lille OSC Lille - Sparta Prag * 18:55 Mailand AC Milan - Celtic Glasgow Europa League/Gruppe I/5. Runde * 18:55 Baku Karabach Agdam - Maccabi Tel Aviv * 18:55 Sivas Sivasspor - Villarreal Europa League/Gruppe J/5. Runde * 18:55 O/Linz LASK - Tottenham Hotspur (live auf Puls 4) BILD * 18:55 Antwerpen Royal Antwerpen - Ludogorez Rasgrad Europa League/Gruppe K/5. Runde * 18:55 Chimki bei ZSKA Moskau - RZ Pellets WAC Moskau BILD * 18:55 Rotterdam Feyenoord Rotterdam - Dinamo Zagreb Europa League/Gruppe L/5. Runde * 18:55 Belgrad Roter Stern Belgrad - TSG Hoffenheim * 18:55 Gent KAA Gent - Slovan Liberec Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 49A SKISPRINGEN * Innsbruck Eva Pinkelnig in Innsbruck notoperiert * Planica Skifliegen: WM in Planica ohne Zuschauer (APA0095) BIATHLON * 13:30 Kontiolahti Weltcup: Sprint Männer (10 km) (live auf ORF 1) 16:30 Uhr Sprint Frauen (7,5 km) (live auf ORF Sport +) MOTORSPORT Formel 1 * Sakhir Vor GP von Sakhir EISHOCKEY * Wien Rossi erhielt von Minnesota Freigabe für U20-WM (APA0105) ICE/20. Runde * 19:15 Wien spusu Vienna Capitals - HC TWK Innsbruck "Die Haie" ICE/22. Runde * 19:15 Szekesfehervar Hydro Fehervar AV19 - EC Grand Immo VSV BASKETBALL * Washington Überraschender Westbrook-Wechsel von Rockets zu Wizards HANDBALL - Basel Digitale PK IHF mit Updates zur WM mit Präs. Moustafa Frauen-EM - Herning EM (ohne Österreich.) Kolding spusu Liga/Hauptrunde/13. Runde * 20:20 V/Hard Alpla HC Hard - Bregenz Handball (live auf ORF Sport +, laola1.at) GOLF * Dubai European Tour (mit Wiesberger/Abschlag ) * Malelane European Tour (mit Schwab/7.40) * Playa del PGA-Tour (mit Straka/13.30) Carmen TISCHTENNIS Champions League * 10:00 O/Linz Finalturnier Frauen mit TT Saint-Quentinois (FRA)-TTC Villach (10.00) und Linz AG Froschberg-Girbau-Vic TT (ESP) BILLARD - London Mosconi Cup (mit A. Ouschan) ALLGEMEINES - 10:00 ST/Graz Video-PK Stadt Graz "Let's Go: Update zum Sportjahr 2021 in Graz" u.a. mit Bgm. Nagl, StR Hohensinner (beide ÖVP), Programmdirektor Pichler, Gymnastin Meder (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich) CI SI

