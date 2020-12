SPORT - TAGESPROGRAMM am Donnerstag, 31. Dezember 2020

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA heute, Donnerstag, 31. Dezember 2020, u.a. berichten:

Diensthabende: Birgit Egarter Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at DIE APA-SPORTREDAKTION WÜNSCHT EINEN GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR! SKI ALPIN * Bormio Speed-Asse verschafften sich mit Sieg entspannten Rutsch (APA0026) FUSSBALL International * Tel Aviv Ruttensteiner unterschrieb bis 2022 als Teamchef in Israel (APA0061, Zusammenfassung bis 11:00) Int. Ligen/Spanien/La Liga/16. Runde * 14:00 Bilbao Athletic Bilbao - Real Sociedad * 16:15 Pamplona CA Osasuna - Alaves Int. Ligen/England/Premier League * London Premier League plant keine Saisonpause wegen Corona (APA0063) Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 53A SKI NORDISCH Skispringen * 14:00 Garmisch- Vierschanzentournee: Qualifikation Partenkirchen (live auf ORF 1) und Vorschau BILD * Innsbruck/ Innsbruck und B'hofen rüsten sich für Bischofshofen traurige Premiere (APA0029) * Innsbruck/ Tournee ohne Zuschauer schmerzt den Bischofshofen ÖSV auch finanziell (APA0030) EISHOCKEY U20/WM/Gruppe B * 20:00 Edmonton Tschechien - Österreich (live auf ORF Sport +) BASKETBALL * San Antonio LeBron James gewann zum Geburtstag in San Antonio - Pöltl in Startformation der Texaner (APA0044) MOTORSPORT * Jeddah Walkner vor Dakar nach Quarantäne-Zeit mit letzten Tests (APA0031) ------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" -------------------------------------------------------