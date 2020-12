SPORT - TAGESPROGRAMM am Freitag, 04. Dezember 2020

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

SKI ALPIN * St. Moritz Corona-"Rundumschlag" im Damen-Speedteam mit Nachwehen (APA0019) * St. Moritz Vor Damen-Weltcup in St. Moritz (bis 12.00) * Santa Caterina Vor Weltcup-Riesentorlauf Herren FUSSBALL Europa League * London Rapid steckt Kopf nach 1:4 bei Arsenal nicht in den Sand (APA0021) * Linz LASK hadert: Remis nach Torreigen gegen Spurs reicht nicht (APA0018) * Moskau Topleistung in Moskau brachte WAC Finale gegen Feyenoord (APA0020) Bundesliga/Tipico Bundesliga/10. Runde * Wien Vorschau 10. Runde * 10:00 Wien Virtuelle PK SK Rapid Wien vor Spiel gegen TSV Hartberg (via Zoom) * 12:30 Wien Virtueller Medientalk FK Austria Wien vor Spiel gegen SK Puntigamer Sturm Graz (via Zoom) mit Trainer Stöger * 14:00 V/Altach Virtuelle PK Cashpoint SCR Altach vor Spiel gegen spusu SKN St. Pölten mit Trainer Pastoor Bundesliga/Zweite Liga/12. Runde * 18:30 Wien SK Rapid II - Kapfenberger SV * 18:30 N/Amstetten SKU Ertl Glas Amstetten - SC Austria Lustenau * 18:30 N/Horn SV Horn - FAC Wien * 18:30 O/Pasching FC Juniors OÖ - SK Austria Klagenfurt * 20:25 ST/Graz GAK - FC Wacker Innsbruck (live auf ORF Sport +) Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/10. Runde * 20:30 Berlin Hertha BSC Berlin - Union Berlin Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/10. Runde * 18:30 Düsseldorf Fortuna Düsseldorf - Darmstadt 98 * 18:30 Kiel Holstein Kiel - VfL Bochum Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/13. Runde * 21:00 Nimes Nimes Olympique - Olympique Marseille Int. Ligen/Spanien/La Liga/12. Runde * 21:00 Bilbao Athletic Bilbao - Celta de Vigo Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 49A SKI NORDISCH Skispringen * 15:30 Nischnij Tagil Herren-Weltcup Qualifikation MOTORSPORT Formel 1 * 14:30 Sakhir GP von Sakhir: 1. Training 18:30 Uhr 2. Training SCHWIMMEN * Rotterdam Langbahn-Meeting (mit Öst.) EISHOCKEY ICE/11. Runde * 19:15 ST/Graz Moser Medical Graz99ers - EC Red Bull Salzburg ICE/20. Runde * 19:15 O/Linz Black Wings 1992 - EC-KAC ICE/21. Runde * 19:15 Szekesfehervar Hydro Fehervar AV19 - HC TWK Innsbruck GOLF * 04:10 Dubai European Tour (Wiesberger/Abschlag 5:25) * 05:30 Sun City European Tour (Schwab/Abschlag 11:40) * 13:10 Playa del PGA-Tour (Straka/Abschlag 18:00) Carmen TISCHTENNIS Champions League * 10:00 O/Linz Finalturnier Frauen: Linz AG Froschberg - Metz (15:00) BILLARD - London Mosconi Cup (mit A. Ouschan)