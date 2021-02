SPORT - TAGESPROGRAMM am Freitag, 19. Februar 2021

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

Diensthabende Vormittag: Manuel Zankl Nachmittag: Stefan Grüneis Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at --------------------------------------------------------------------- ALPINE SKI-WM 2021 CORTINA D'AMPEZZO * Cortina Bisher enttäuschende Heim-WM für Italien d'Ampezzo (APA0016) * Cortina Mitter glaubt an schnellen Schwung und d'Ampezzo an den Dreifach-Sieg (APA0017) * Cortina Vorschau Slalom Damen d'Ampezzo * 10:00 Cortina Riesentorlauf Herren, 2. Durchgang 13:30 Uhr d'Ampezzo (live auf ORF 1) BILD GRAFIK - 10:00 Cortina +++ ABGESAGT +++ d'Ampezzo Slalom Damen (Qualifikation) --------------------------------------------------------------------- FUSSBALL Europa League/Runde der letzten 32 * Budapest WAC machte es Tottenham in erster Hälfte zu einfach (APA0015) * S/Salzburg Salzburg bangt um Europacup-Verbleib: "Es wird ganz schwer" (APA0018) Bundesliga/Tipico Bundesliga/18. Runde * Wien Vorschau * 12:00 Wien Online-PK FK Austria Wien vor Spiel gegen Cashpoint SCR Altach mit Trainer Stöger * 13:00 Wien Online-PK SK Rapid Wien vor Spiel gegen Red Bull Salzburg mit Trainer Kühbauer und einem Spieler * 13:00 S/Salzburg Online-PK Red Bull Salzburg vor Spiel gegen SK Rapid Wien mit Trainer Marsch und einem Spieler * 13:30 ST/Graz Online-PK SK Puntigamer Sturm Graz vor Spiel gegen RZ Pellets WAC mit Trainer Ilzer Frauen/Länderspiel * 15:00 Paola Österreich - Schweden (live auf ORF Sport +) Bundesliga/Zweite Liga/15. Runde * 18:30 N/Amstetten SKU Ertl Glas Amstetten - SV Horn * 18:30 O/Linz Blau Weiß Linz - FC Liefering * 18:30 O/Pasching FC Juniors OÖ - FC Wacker Innsbruck * 18:30 O/Vöcklabruck Vorwärts Steyr - Young Violets Austria Wien * 20:25 V/Lustenau SC Austria Lustenau - SV Licht-Loidl Lafnitz (live auf ORF Sport +) Int. Ligen * Mailand Mailänder Derby erstmals seit zehn Jahren wieder Topduell (APA0013) * London Gebeuteltes Southampton trifft auf erstarktes Chelsea (APA0012) Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/22. Runde * 20:30 Bielefeld Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/22. Runde * 18:30 Aue Erzgebirge Aue - VfL Bochum * 18:30 Braunschweig Eintracht Braunschweig - Jahn Regensburg Int. Ligen/England/Premier League/25. Runde * 21:00 Wolverhampton Wolverhampton Wanderers - Leeds United Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/26. Runde * 21:00 Brest Stade Brest - Olympique Lyon Int. Ligen/Italien/Serie A/23. Runde * 18:30 Florenz ACR Fiorentina - Spezia Calcio * 20:45 Cagliari Cagliari - Torino Int. Ligen/Spanien/La Liga/24. Runde * 21:00 Sevilla Betis Sevilla - Getafe Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 7A TENNIS * Melbourne Naomi Osaka will vierten Major-Titel in viertem Finale (bis 11) * 06:00 Melbourne Australian Open - Damen-Doppelfinale, 09:30 Uhr 2. Herren-Halbfinale Medwedew - Tsitsipas (live auf Eurosport, ServusTV) SKI NORDISCH Skispringen * 10:30 Rasnov Frauen-Weltcup (live auf ORF Sport +) * 14:15 Rasnov Männer-Weltcup (live auf ORF 1) BIATHLON WM * Pokljuka Vorschau Wochenend-Bewerbe (bis 13) SKI FREESTYLE * 11:30 ST/Reiteralm Weltcup: Ski Cross (live auf ORF 1) EISHOCKEY ICE/Platzierungsrunde/3. Runde * 19:15 S/Salzburg EC Red Bull Salzburg - EC-KAC (live auf Sky) * 19:15 Szekesfehervar Hydro Fehervar AV19 - spusu Vienna Capitals ICE/Qualifikationsrunde/3. Runde * 18:30 Bratislava iClinic Bratislava Capitals - Moser Medical Graz99ers * 19:15 K/Villach EC Grand Immo VSV - Black Wings 1992 * 19:15 V/Dornbirn Dornbirn Bulldogs - HC TWK Innsbruck BASKETBALL BDSL/6. Runde * 19:30 N/Klosterneubu- BK Raiffeisen Duchess Klosterneuburg - UBSC- rg DBBC Graz EM-Qualifikation * 18:15 Kiew Österreich - Ungarn (live auf ORF Sport +) HANDBALL Männer/European Cup/Achtelfinale/Hinspiel * 19:15 Nikosia Sabbianco Anorthosis Famagusta - SC kelag Ferlach GOLF * 15:40 Pacific PGA-Tour (mit Straka/Abschlag 18:10 Uhr) Palisades JUDO - Tel Aviv World Judo Tour: Grand Slam (live auf ORF Sport + ab 17:00 Uhr) AMERICAN FOOTBALL - 15:00 Wien Online-PG AFBÖ zur kommenden Saison mit Nationaltrainer Sommer -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------