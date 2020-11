SPORT - TAGESPROGRAMM am Freitag, 20.11.20

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

SKI ALPIN * Levi Mit Slalom-Doppel in Levi soll Weltcup Fahrt aufnehmen (APA0030) FUSSBALL Bundesliga * 14:00 Wien PK SK Rapid Wien Sportlicher Rück- und Ausblick und Update aus dem wirtschaftlichen Bereich mit Sport-Geschäftsführer Barisic, Wirtschafts-Geschäftsführer Peschek (Allianz Stadion, 14., G.-Hanappi-Platz) Bundesliga/Tipico Bundesliga/8. Runde * Wien Vorschau 8. Runde * 12:30 Wien Zoom-Medientalk FK Austria Wien vor Spiel gegen spusu SKN St. Pölten mit Trainer Stöger * 12:30 Altach Zoom-PK Altach vor Spiel gegen den WAC mit Cheftrainer Pastoor Bundesliga/Zweite Liga/10. Runde * 18:00 O/Linz Blau Weiß Linz - SV Horn (live ORF Sport+) * 18:30 N/Amstetten SKU Ertl Glas Amstetten - Young Violets Austria Wien * 18:30 S/Grödig FC Liefering - Kapfenberger SV * 18:30 ST/Lafnitz SV Licht-Loidl Lafnitz - Vorwärts Steyr * 18:30 V/Lustenau SC Austria Lustenau - FAC Wien * 20:25 K/Klagenfurt SK Austria Klagenfurt - FC Wacker Innsbruck (live auf ORF Sport +) Int. Ligen/Vorschauen * Berlin Vorschau deutsche Bundesliga (bis 16.00) * Madrid Nagelprobe für Atleticos Ambitionen: Messi und Co. warten (APA0031) * London Fuchs verteidigt Tabellenführung mit Leicester in Liverpool (APA0032) Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/11. Runde * 19:00 Rennes Stade Rennes - Girondins Bordeaux * 21:00 Monaco AS Monaco - Paris St. Germain Int. Ligen/Spanien/La Liga/10. Runde * 21:00 Pamplona CA Osasuna - Huesca SKI NORDISCH Skispringen * 18:00 Wisla Herren-Weltcup-Auftakt: Qualifikation SKELETON * 09:00 Sigulda Weltcup-Auftakt: Frauen und Männer/13:00 (jeweils mit Öst.) TENNIS ATP Finals * London Thiem kämpft am Samstag um sechstes großes Endspiel (APA0029) GRAFIK * 13:00 London Mit Doppel Melzer/Roger-Vasselin - Granollers/Zeballos nicht vor 18.45 (live auf Sky Sport Austria) JUDO * 10:00 Prag EM (Krssakova, Polleres, Reiter, S. u. W. Borchashvili), Finalblock 16:00 (live auf ORF Sport + ab 16:35 Uhr) EISHOCKEY ICE/16. Runde * 17:30 Bratislava Bratislava Capitals - Moser Medical Graz99ers ICE/18. Runde * 19:15 O/Linz Black Wings 1992 - HCB Südtirol Alperia ICE/23. Runde * 19:15 V/Dornbirn Dornbirn Bulldogs - EC-KAC HANDBALL spusu Liga/Hauptrunde/11. Runde * 18:30 V/Bregenz Bregenz Handball - Sparkasse Schwaz Handball Tirol (live auf laola1.at) VOLLEYBALL DenizBank Volley League/Frauen/Grunddurchgang/1. Runde * 20:00 ST/Hartberg TSV Sparkasse Hartberg - SG VB NÖ Sokol/Post GOLF * Sea Island PGA-Tour (mit Wiesberger Abschlag 15:30 MEZ, Straka 17:20) -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------