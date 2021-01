SPORT - TAGESPROGRAMM am Mittwoch, 06.01.21

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

SKI ALPIN * T/St. Anton Der Skisport kehrt heim - Schneemänner jubeln in St. Anton (APA0022) BILD GRAFIK * 12:15 Zagreb Weltcup-Slalom Herren, 2. Durchgang 15:30 (live auf ORF 1) FUSSBALL Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/12. Runde * 18:30 Würzburg FC Würzburger Kickers - St. Pauli Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/18. Runde * 19:00 Brest Stade Brest - OGC Nizza * 19:00 Lorient FC Lorient - AS Monaco * 19:00 Metz FC Metz - Girondins Bordeaux * 19:00 Nantes FC Nantes - Stade Rennes * 19:00 Straßburg RC Straßburg - Nimes Olympique * 21:00 Lille OSC Lille - Angers SCO * 21:00 Lyon Olympique Lyon - RC Lens * 21:00 Marseille Olympique Marseille - Montpellier HSC * 21:00 Reims Stade de Reims - Dijon FCO * 21:00 Saint-Etienne AS St. Etienne - Paris St. Germain Int. Ligen/Italien/Serie A/16. Runde * 12:30 Cagliari Cagliari - Benevento * 15:00 Bergamo Atalanta Bergamo - Parma Calcio * 15:00 Bologna Bologna - Udinese * 15:00 Crotone Crotone - AS Roma * 15:00 Genua Sampdoria Genua - Inter Mailand * 15:00 Reggio Emilia US Sassuolo - Genoa * 15:00 Rom Lazio Rom - ACR Fiorentina * 15:00 Turin Torino - Hellas Verona * 18:00 Neapel SSC Napoli - Spezia Calcio * 20:45 Mailand AC Milan - Juventus Turin Int. Ligen/Spanien/La Liga/2. Runde * 21:00 Bilbao Athletic Bilbao - FC Barcelona Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 1A SKI NORDISCH Langlauf * 13:30 Toblach Tour de Ski: Verfolgung klassisch Frauen, 10 km; 14:40 Uhr: Verfolgung klassisch Männer, 15 km (live auf ORF Sport +) Skispringen * 16:45 S/Bischofshofen Vierschanzentournee: 4. Bewerb (live auf ORF 1) BILD SKELETON * Winterberg Janine Flock in Winterberg um neuntes EM-Edelmetall (APA0020) SNOWBOARD * 14:00 ST/Kreischberg Online PK Österreichischer Skiverband (ÖSV) vor Big Air Weltcup mit Gasser, Millauer (via Zoom/Anmeldung erforderlich bei karlheinz.wieser@oesv.at) TENNIS - Abu Dhabi WTA-Turnier - Antalya ATP-Turnier - Delray Beach ATP-Turnier (Florida) MOTORSPORT * Riad Rallye Dakar in Saudi-Arabien, 4. Etappe: Wadi Al Dawasir - Riad EISHOCKEY U20/WM * Edmonton Titel an USA BASKETBALL * Los Angeles San Antonio feierte 116:113-Sieg bei L.A. Clippers (APA0042) BSL/16. Runde * 17:30 Wien Vienna D.C. Timberwolves - BK IMMOunited Klosterneuburg Dukes * 17:30 O/Gmunden Swans Gmunden - UBSC Raiffeisen Graz * 17:30 O/Wels Raiffeisen Flyers Wels - SKN St. Pölten * 17:30 ST/Kapfenberg Kapfenberg Bulls - Arkadia Traiskirchen Lions * 19:00 B/Oberwart Unger Steel Oberwart Gunners - BC Hallmann Vienna (live auf Sky) HANDBALL Männer-EM 2022/Qualifikation/Gr. 2/Runde 3 * 13:45 ST/Graz Österreich - Deutschland (live auf ORF 1) BILD WHA/12. Runde * 15:00 V/Feldkirch HC Sparkasse BW Feldkirch - WAT Atzgersdorf * 16:00 V/Dornbirn SSV Dornbirn Schoren - Roomz Hotels ZV Handball Wr. Neustadt (live auf ORF Sport +) * 18:00 N/Stockerau UHC Müllner Bau Stockerau - BT Füchse Powersports * 19:00 Wien MGA Fivers - HIB Handball Graz * 19:00 N/Maria Hypo NÖ - UHC Eggenburg (live auf ORF Sport Enzersdorf +)

