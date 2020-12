SPORT - TAGESPROGRAMM am Mittwoch, 09.12.2020

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

FUSSBALL Champions League/Gruppe A/6. Runde * 21:00 S/Salzburg Red Bull Salzburg - Atletico Madrid (live auf Sky) BILD * 21:00 München Bayern München - Lok Moskau Champions League/Gruppe B/6. Runde * 21:00 Madrid Real Madrid - Borussia Mönchengladbach * 21:00 Mailand Inter Mailand - Schachtar Donezk Champions League/Gruppe C/6. Runde * 21:00 Manchester Manchester City - Olympique Marseille * 21:00 Piräus Olympiakos Piräus - FC Porto Champions League/Gruppe D/6. Runde * 18:55 Amsterdam Ajax Amsterdam - Atalanta Bergamo * 18:55 Herning Midtjylland - Liverpool Champions League/Gruppe H/6. Runde * 18:55 Paris Paris St. Germain - Istanbul Basaksehir (Fortsetzung vom Dienstag) * Paris Nach Abbruch von PSG-Basaksehir wegen Rassismus (bia 12) Europa League/Gruppe B/6. Runde * Wien Vor SK Rapid Wien - Molde FK (bis 16) * 14:30 Wien Virtuelle PK SK Rapid Wien vor Spiel gegen Molde FK mit Trainer Kühbauer, einem Spieler Europa League/Gruppe J/6. Runde * Sofia Vor Ludogorez Rasgrad - LASK (bis 16) - 10:30 O/Pasching Abschlusstraining LASK vor Spiel gegen Ludogorez Rasgrad * 13:00 O/Linz Mixed Zone LASK vor Abflug zum Spiel gegen Ludogorez Rasgrad mit Trainer Thalhammer, einem Spieler (Airport Linz, Flughafenstraße 1) * 17:30 Rasgrad Virtuelle PK LASK vor Spiel gegen Ludogorez Rasgrad mit Cheftrainer Thalhammer, einem Spieler Europa League/Gruppe K/6. Runde * K/Klagenfurt WAC freut sich auf EL-"Finalspiel" gegen Feyenoord (APA0022) Frauen/Champions League/Runde der letzten 32/Hinspiel * 17:00 N/St. Pölten SKN St. Pölten Frauen - FC Zürich (live auf ORF Sport +) Int. Ligen/Schweiz/Super League/7. Runde * 18:15 Basel FC Basel - FC Sion * 18:15 Vaduz FC Vaduz - Servette FC Int. Ligen/Schweiz/Super League/9. Runde * 18:15 Zürich FC Zürich - FC St. Gallen Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 50A SKI NORDISCH Skifliegen * Planica Vorschau WM (bis 14) * Wien/Planica Norwegen-Coach Stöckl: "Spitzensport kann Hoffnung geben" (Interview) (APA0026) BIATHLON * T/Hochfilzen Doppel-Chance in Hochfilzen - ÖSV-Team will sich steigern (APA0027) MOTORSPORT Formel 1 * Abu Dhabi Vor GP von Abu Dhabi EISHOCKEY ICE/26. Runde * 19:15 ST/Graz Moser Medical Graz99ers - EC Red Bull Salzburg HANDBALL spusu Liga/Hauptrunde/11. Runde * 20:20 K/Ferlach SC kelag Ferlach - Alpla HC Hard (live auf ORF Sport + und Laola1) VOLLEYBALL MEVZA League/14. Runde * 19:30 Maribor OK Merkur Maribor - Union Raiffeisen Waldviertel TURNEN - Mersin Kunstturn-EM der Männer (Junioren)

