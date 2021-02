SPORT - TAGESPROGRAMM am Mittwoch, 10.02.2021

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- ALPINE SKI-WM 2021 CORTINA D'AMPEZZO SKI ALPIN * Cortina Corona-Prävention: Sölden und Spielberg leben in Cortina weiter (APA0016) BILD GRAFIK * Cortina Vor Super-G Damen d'Ampezzo * Cortina Vor Super-G Herren d'Ampezzo --------------------------------------------------------------------- FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/16. Runde * Wien Rapid setzt trotz Erfolgslaufs weiter auf Bescheidenheit (APA0017) * Wien Gazibegovic-Freistoß brachte Sturm späte Erleichterung (APA0015) * 18:30 N/Ma. FC Flyeralarm Admira - Cashpoint SCR Altach Enzersdorf BILD * 18:30 N/St. Pölten spusu SKN St. Pölten - LASK BILD * 20:30 S/Salzburg Red Bull Salzburg - FK Austria Wien BILD * Wien Vorschau Frühjahrsauftakt 2. Liga (bis 14) Int. Cup/England/FA Cup * 18:30 London Achtelfinale (4 Spiele) Int. Cup/Italien/Coppa Italia/Halbfinale/Rückspiel * 20:45 Bergamo Atalanta Bergamo - SSC Napoli Int. Cup/Spanien/Copa del Rey/Halbfinale/Hinspiel * 21:00 Sevilla FC Sevilla - FC Barcelona Int. Ligen/Schweiz/Super League/15. Runde * 18:15 Genf Servette FC - FC St. Gallen * 20:30 Luzern FC Luzern - FC Lugano Int. Ligen/Schweiz/Super League/16. Runde * 20:30 Bern Young Boys Bern - Lausanne Sport Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 6A BIATHLON WM * 15:00 Pokljuka Mixed Staffel (live auf ORF 1) SNOWBOARD Snowboard- und Ski-Freestyle WM * Idre Vorschau Cross (bis 14) SKELETON WM * Altenberg Vorschau (bis 14) TENNIS * 01:00 Melbourne Australian Open * Melbourne Starker Thiem untermauerte Mitfavoritenstellung in Melbourne (APA0028) * Melbourne Serena Williams, Djokovic in dritter Runde (APA0112) BASKETBALL * San Antonio Revanche ging an Golden State - San Antonio verlor 91:114 (APA0041) BSL/Platzierungsrunde/2. Runde * 19:00 O/Gmunden Swans Gmunden - SKN St. Pölten * 19:00 ST/Kapfenberg Kapfenberg Bulls - Raiffeisen Flyers Wels EISHOCKEY * Wien ICE-Grunddurchgang brachte mehr Einsätze für ÖEHV-Spieler (APA0014) VOLLEYBALL DenizBank Volley League/Frauen/Grunddurchgang/17. Runde * 17:35 N/Bisamberg SG UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn - VC Tirol (live auf ORF Sport +) DenizBank Volley League/Männer/Top-Runde/5. Runde * 20:20 N/Amstetten VCA Amstetten NÖ - SK Zadruga Aich/Dob (live auf ORF Sport +)

