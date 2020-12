SPORT - TAGESPROGRAMM am Mittwoch, 2. Dezember 2020

Wien (APA) -

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA heute, Mittwoch, 2. Dezember, u.a. berichten: Diensthabende Vormittag: Birgit Egarter Nachmittag: Gerald Widhalm Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at FUSSBALL Champions League/Gruppe A/5. Runde * Moskau Salzburg-Traum lebt dank "einem der besten" CL-Spiele (APA0022) Champions League/Gruppe E/5. Runde * 18:55 Krasnodar FK Krasnodar - Stade Rennes * 21:00 Sevilla FC Sevilla - Chelsea Champions League/Gruppe F/5. Runde * 21:00 Brügge Club Brügge - Zenit St. Petersburg * 21:00 Dortmund Borussia Dortmund - Lazio Rom (live auf Sky) Champions League/Gruppe G/5. Runde * 21:00 Budapest Ferencvaros Budapest - FC Barcelona * 21:00 Turin Juventus Turin - Dynamo Kiew Champions League/Gruppe H/5. Runde * 18:55 Istanbul Istanbul Basaksehir - RB Leipzig * 21:00 Manchester Manchester United - Paris St. Germain Europa League/Gruppe B/5. Runde * London Vor Arsenal - SK Rapid Wien (bis 15:00) * 19:30 London Virtuelle PK SK Rapid Wien vor Spiel gegen Arsenal mit Cheftrainer, einem Spieler Europa League/Gruppe J/5. Runde - 11:30 O/Linz Abschlusstraining LASK vor Spiel gegen Tottenham Hotspur (erste 15 Min. für Medien offen) (Stadion der Stadt Linz, Ziegeleistraße) * 13:30 London Zoom-PK Tottenham Hotspur vor Spiel gegen LASK * 14:00 O/Linz PK LASK vor Spiel gegen Tottenham Hotspur mit Trainer Thalhammer und einem Spieler und Vorschau (bis 16:00) (auch via Zoom) (TipsArena, Ziegeleistraße 76) Europa League/Gruppe K/5. Runde * Chimki bei WAC will ZSKA auch in Moskau zumindest Moskau einen Punkt abknöpfen (APA0019) Frauen/EM-Qualifikation/Gruppe G * V/Altach ÖFB-Frauen siegten "ohne Schönheit" - EM-Fixticket noch drin (APA0023) Int. Ligen/Schweiz/Super League/6. Runde * 18:15 Genf Servette FC - FC Zürich * 18:15 Lausanne Lausanne Sport - FC Vaduz * 18:15 Luzern FC Luzern - FC Sion International * London Neue Regeln in England für Verpflichtungen nach dem Brexit (APA0021) * Bogota Kolumbiens Teamchef Queiroz trat zurück (APA0068) * Berlin Kontroverse über früheres Vertragsende von Löw (APA0117) Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 49A OLYMPIA * Tokio Japan will ausländische Zuschauer zu Spielen ins Land lassen (APA0064) MOTORSPORT Formel 1 * Sakhir Vor GP von Sakhir (bis 15:00) * Sakhir Russell ersetzt Hamilton bei Mercedes in Bahrain (APA0066) * Sakhir Grosjean nach Horror-Unfall aus Krankenhaus entlassen (APA0083) * Sakhir Mick Schumacher erhält 2021 Cockpit bei Haas (bis 12:00) TENNIS * Melbourne Australian Open sollen erst am 8. Februar 2021 beginnen (APA0118) BASKETBALL BSL/5. Runde * 19:30 N/St. Pölten SKN St. Pölten - Vienna D.C. Timberwolves BSL/7. Runde * 19:00 N/Traiskirchen Arkadia Traiskirchen Lions - Kapfenberg Bulls VOLLEYBALL DenizBank Volley League/Frauen/Grunddurchgang/11. Runde * 17:55 K/Klagenfurt ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt - TI-abc- fliesen-volley (live auf ORF Sport +) DenizBank Volley League/Männer/Grunddurchgang/15. Runde * 20:25 K/Klagenfurt VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt - VBC TLC Weiz (live auf ORF Sport +) MEVZA League/8. Runde * 19:00 Maribor OK Merkur Maribor - UVC Holding Graz HANDBALL * Kairo Weltverbandschef plant mit Zuschauern bei der WM in Ägypten (APA0065) TISCHTENNIS Champions League * 13:30 O/Linz PK Linz-Froschberg vor Frauen-Finalturnier mit Linz-Manager Renner und Spielerinnen; 14:00 Uhr Auslosung (Hotel Park Inn by Radisson Linz, Hessenplatz 16 - 18) BILLARD - London Mosconi Cup (mit A. Ouschan) ------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" -------------------------------------------------------