SPORT - TAGESPROGRAMM am Mittwoch, 25.11.20

Diensthabende Vormittag: Franz Egger

Nachmittag: Manuel Zankl

Telefon: (01) 36060/1630

E-Mail: sport@apa.at

SKI ALPIN * V/Lech Liensberger vor Heimauftritt heiß auf "Face- to-Face"-Vergleich (APA0021) FUSSBALL Champions League/4. Runde * Wien Nach Dienstag-Spielen (bis 13) Champions League/Gruppe A/4. Runde * 21:00 München Bayern München - Red Bull Salzburg (live auf Sky) BILD * 21:00 Madrid Atletico Madrid - Lok Moskau Champions League/Gruppe B/4. Runde * 18:55 Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach - Schachtar Donezk * 21:00 Mailand Inter Mailand - Real Madrid Champions League/Gruppe C/4. Runde * 18:55 Piräus Olympiakos Piräus - Manchester City * 21:00 Marseille Olympique Marseille - FC Porto Champions League/Gruppe D/4. Runde * 21:00 Amsterdam Ajax Amsterdam - Midtjylland * 21:00 Liverpool Liverpool - Atalanta Bergamo Cup/UNIQA ÖFB Cup/Achtelfinale * 17:15 Wien FK Austria Wien - TSV Prolactal Hartberg (live auf ORF 1) BILD * 20:25 Wien First Vienna FC 1894 - Cashpoint SCR Altach (live auf ORF Sport +) Europa League/Gruppe B/4. Runde * Dundalk Vor Dundalk FC - SK Rapid Wien (bis 14) Europa League/Gruppe J/4. Runde - 10:30 O/Pasching Abschlusstraining des LASK * 13:00 O/Linz PK LASK vor Spiel gegen Royal Antwerpen mit Trainer Thalhammer, einem Spieler (TipsArena, Turnsaal, Ziegeleistraße 76) - 18:00 O/Linz PK Royal Antwerpen vor Spiel gegen LASK (TipsArena, Turnsaal, Ziegeleistraße 76) Europa League/Gruppe K/4. Runde * K/Klagenfurt Vor RZ Pellets WAC - Dinamo Zagreb (bis 15) Int. Ligen/Schweiz/Super League/5. Runde * 18:15 Basel FC Basel - Lausanne Sport * 18:15 Sion FC Sion - Servette FC Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 48A BIATHLON * Wien ÖSV-Team hofft in Doppelweltcup-"Bubbles" auf Steigerung (APA0014) SKI NORDISCH Nordische Kombination * Ruka Jungpapa Rehrl nach Schanzen-Neustart: "Fühle mich wohl" (APA0020) BASKETBALL * San Antonio Pöltls neuer Vertrag in San Antonio unterschrieben (APA0074) MOTORSPORT Formel 1 * Sakhir Vor GP von Bahrain (bis 15) EISHOCKEY ICE/15. Runde * 19:15 K/Villach EC Grand Immo VSV - EC Red Bull Salzburg ICE/19. Runde * 18:30 Bratislava Bratislava Capitals - Hydro Fehervar AV19 VOLLEYBALL CEV Challenge Cup/Frauen/Sechzehntelfinale/Rückspiel * 19:00 O/Linz ASKÖ Steelvolleys Linz-Steg - UVC Holding Graz TISCHTENNIS * Macau WTT-Serie - Gardos verlor Auftaktmatch

