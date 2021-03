SPORT - TAGESPROGRAMM am Montag, 1. März 2021

Über mit * gekennzeichnete Themen wird die APA heute, Montag, u.a. berichten.

Diensthabende Vormittag: Marc Eder Nachmittag: Günther Lehner Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at --------------------------------------------------------------------- NORDISCHE SKI-WM * Oberstdorf Halbzeit-Bilanz mit Stecher, Schwarz (bis 12.00 Uhr) KOMBINATION * Oberstdorf Bronze Lohn für starke Saison von Lamparter, Greiderer (APA0029) SKISPRINGEN * Oberstdorf Nach Mixed-Teambewerb Normalschanze LANGLAUF * Oberstdorf Vorschau Frauen, 10 km Skating --------------------------------------------------------------------- SKI ALPIN * Bansko Brennsteiner mit "weniger Existenzdruck" ins Saisonfinish (APA0023) * Val di Fassa Gut-Behrami vs. Vlhova - Thriller um Kugel kündigt sich an (APA0024) * Innsbruck Schneeberger nach Beinbruch erfolgreich operiert (APA0063) FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/19. Runde * Klagenfurt Sturm verpasste Salzburg Delle - Cup für "Bullen" wichtiger (APA0028) * Wien Enger Kampf um Meistergruppe: Ein Quartett ist gefordert (APA0025) * Wolfsberg Mit Canadi kehrte der Erfolg nach Altach zurück (APA0030) Int. Ligen/Deutschland/DFB-Pokal/Viertelfinale * Mönchengladbach Vorschau Gladbach - Dortmund Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/23. Runde * 20:30 Hamburg St. Pauli - Hamburger SV Int. Ligen/England/Premier League/26. Runde * 21:00 Liverpool Everton - Southampton Int. Ligen/Spanien/La Liga/25. Runde * 21:00 Madrid Real Madrid - Real Sociedad Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 8B FORMEL 1 * Bahrain Formel 1 lehnte laut BBC Impfangebot von Bahrain ab (APA0083) SNOWBOARD * 14:00 Rogla WM: Parallel-Riesentorlauf (live auf ORF 1) TENNIS * London Djokovic 310. Woche Nummer eins: Federer-Rekord eingestellt (APA0122) - Buenos Aires ATP-Turnier - Doha WTA-Turnier - Lyon WTA-Turnier - Rotterdam ATP-Turnier BASKETBALL * Milwaukee Lakers demütigten Warriors - "Greek Freak" in Hochform (APA0124) GOLF * Bradenton/ Morikawa gewann erstes Turnier Florida der WGC-Serie in Florida (APA0065) LEICHTATHLETIK * Kingston Blake würde Olympia-Aus gegenüber Impfung bevorzugen (APA0106) BIATHLON Jugend- und JuniorInnen-WM - 11:00 T/Obertilliach Sprint Frauen, 14:00 Uhr Männer -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------