SPORT - TAGESPROGRAMM am Montag, 18. Jänner 2021

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA am Montag u.a. berichten.

SKI ALPIN * T/Kitzbühel Nach schneereicher Nacht folgt Großkampftag auf Streif (APA0015) * S/Flachau Pinturault im Kugelkampf Mann der Stunde - ÖSV-Slalomteams stark (bis 11.00) * S/Flachau FIS-Renndirektor Waldner coronapositiv (APA0047) * Kranjska Gora Damen-Chef Mitter: Müssen "zu den Verhältnissen kommen" (APA0014) - 21:10 Kitzbühel Servus-TV-Spezial "Sport und Talk aus dem Hangar-7" zum Thema Kitzbühel mit u.a. Franz Klammer, Fritz Strobl, Egon Schöpf, Hansi Hinterseer, Thomas Dreßen Bundesliga/Tipico Bundesliga/7. Runde * K/Wolfsberg Sturm Graz trauerte verpasster Tabellen- führung nicht nach (APA0016) Bundesliga/Testspiel * 14:00 Wien FK Austria Wien - SV Horn Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/16. Runde * 20:30 Hamburg Hamburger SV - VfL Osnabrück Int. Ligen/England/Premier League/19. Runde * 21:00 London Arsenal - Newcastle United Int. Ligen/Italien/Serie A/18. Runde * 20:45 Cagliari Cagliari - AC Milan Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 2B TENNIS * Wien Weltrangliste - Sabalenka rückte auf Rang sieben vor (APA0073) * Melbourne Aktuelle Entwicklung Quarantäne der Tennis-Asse OLYMPIA * Tokio Japans Regierungschef hält an Planung fest (APA0087) HANDBALL WM/Gruppe E/3. Runde * 18:00 Kairo Frankreich - Schweiz * 20:30 Kairo Norwegen - Österreich (live auf ORF Sport +) BILD WM/Gruppe F/3. Runde * 18:00 Kairo Portugal - Algerien * 20:30 Kairo Island - Marokko WM/Gruppe G/3. Runde * 15:30 Kairo Nordmazedonien - Chile * 18:00 Kairo Schweden - Ägypten WM/Gruppe H/3. Runde * 15:30 Kairo Südkorea - Russland * 18:00 Kairo Slowenien - Weißrussland GOLF * Honolulu Straka nach starkem Finish 25. auf Hawaii (Hawaii) (APA0060) AMERICAN FOOTBALL Play-off * New Orleans Brady gewann im NFL-Play-off mit Bucs gegen (Louisiana) Brees' Saints (APA0081) SPORT ALLGEMEIN - 09:00 S/Salzburg Prozess "36-Jähriger soll sich an Wettbetrug bei Bundesliga-Fußballspiel beteiligt haben - 104.000 Euro Gewinn" (Landesgericht Salzburg, Saal 401, Rudolfsplatz 2)