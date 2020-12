SPORT - TAGESPROGRAMM am Montag, 21.12.20

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

SKI ALPIN * 10:00 Alta Badia Weltcup-Slalom Herren, 2. Durchgang 13:00 Uhr (live auf ORF 1) * 15:00 ST/Graz Zoom-PK Schmidhofer nach Knie-OP Europacup - 11:00 S/Zauchensee Super-G Herren FUSSBALL * Wien Manuela Zinsberger als erste Torfrau Fußballerin des Jahres (APA0011) * Wien Zinsberger im APA-Interview: 2020 war "mental next level" (APA0013) BILD Bundesliga/Tipico Bundesliga/12. Runde * Wien Salzburg überwintert an Spitze vor lauernder Konkurrenz (APA0032) * Wien WAC holte den "i-Punkt" - Austria überwintert zweistellig (APA0033) Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/13. Runde * 20:30 Karlsruhe Karlsruher SC - Hamburger SV Int. Ligen/England/Premier League/14. Runde * 18:30 Burnley Burnley - Wolverhampton Wanderers * 21:00 London Chelsea - West Ham Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 51B AMERICAN FOOTBALL * New York Patriots erstmals seit 2008 nicht im Play-off der NFL (APA0106) SNOWBOARD - 09:30 ST/Lachtal Junioren-WM: Parallel-Riesentorlauf (Teambewerb) SKI FREESTYLE * 11:10 Val Thorens Weltcup: Ski Cross (live auf ORF Sport +) EISHOCKEY ICE/38. Runde * 19:15 Szekesfehervar Hydro Fehervar AV19 - EC Red Bull Salzburg Testspiel vor U20-WM - 20:00 Edmonton +++ ABGESAGT +++ Deutschland - Österreich BASKETBALL * Washington Vorschau NBA-Saisonstart (bis 12) SPORT ALLGEMEIN * Wien Megasportjahr 2021 mit Sorgenfalten bei Veranstaltern wegen Corona (APA0018) GRAFIK * Wien Sport-Termine 2021 - 12 Teile (APA0020-0030) * Wien Corona-Rückblick: F1-Neustart nach weltweitem Lockdown in Spielberg (APA0019) - 10:00 Wien Medientermin Sport Austria "Corona-Krise: Warum wir uns mehr bewegen müssen" mit Präs. Niessl, ASVÖ-Präs. Purrer, Sportunion-Präs. McDonald, ASKÖ-Präs. Krist (live auf ORF Sport +) DARTS - 19:00 London WM

