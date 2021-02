SPORT - TAGESPROGRAMM am Montag, 22. Februar 2021

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

Diensthabende Vormittag: Manuel Zankl Nachmittag: Alois Tschida Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at --------------------------------------------------------------------- ALPINE SKI-WM 2021 CORTINA D'AMPEZZO * Cortina Vizeweltmeister Pertl: "Bisschen viel auf einmal" (APA0024) * Cortina Schröcksnadel nach Gold-Geschenken: "Besser geht es ja nicht" (APA0026) * Cortina Tops und Flops in Cortina - Starke Nerven, Parallel-Fiasko (APA0033) NORDISCHE SKI-WM * Oberstdorf Oberstdorf 2021 verspricht auch ohne Fans großen Sport (APA0027) BILD * Oberstdorf Die potenziellen WM-Topstars (APA0028) * Oberstdorf Die WM in Zahlen (APA0029) * Oberstdorf Saisonbilanzen Skispringen, Kombination und Langlauf (APA0030, APA0031, APA0032) --------------------------------------------------------------------- FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/18. Runde * Salzburg Salzburg zeigte hoffnungsfrohen Rapidlern die Grenzen auf (APA0034) * Wien LASK rückte Rapid nahe, der WAC der Meistergruppe (APA0025) Bundesliga/Tipico Bundesliga/16. Runde * ST/Hartberg Vorschau TSV Prolactal Hartberg - WSG Swarovski Tirol Champions League/Achtelfinale/Hinspiele * Wien Vorschau Dienstag-Spiele Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/22. Runde * 20:30 Fürth Greuther Fürth - Holstein Kiel Int. Ligen/England/Premier League/25. Runde * 21:00 Brighton Brighton and Hove Albion - Crystal Palace Int. Ligen/Italien/Serie A/23. Runde * 20:45 Turin Juventus Turin - Crotone Int. Ligen/Spanien/La Liga/24. Runde * 21:00 Pamplona CA Osasuna - FC Sevilla Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 7B BIATHLON * Pokljuka Hauser will Gold auskosten - Top 3 im Gesamtweltcup möglich (APA0023) TENNIS * Melbourne Australian-Open-Sieger Djokovic unsicher über Turnierplanung (APA0015) * Wien Weltranglisten MOTORSPORT Formel 1 * 12:15 Warschau Auto-Präsentation Alfa Romeo RADSPORT * Abu Dhabi UAE-Tour (World Tour), mit Öst. HANDBALL WHA/17. Runde * 20:20 N/Stockerau UHC Müllner Bau Stockerau - Roomz Hotels ZV Handball Wr. Neustadt (live auf ORF Sport +) -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------