SPORT - TAGESPROGRAMM am Montag, am 11. Jänner 2021

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA-Sportredaktion heute, Montag, u.a. berichten:

* Wengen Doch Probleme mit Wengen - Anreise der Teams gestoppt (APA0099) * S/Flachau Vorschau Weltcup-Slalom Damen: Liensberger kann mit Flachau-Sieg Hosp ablösen (bis 11.00) * T/St. Anton Tippler bleibt nach St. Anton im vierten Gang (APA0023) BILD * Adelboden Konstant, statt überragend: Schwarz ging seinen Weg zum Sieg (APA0020) FUSSBALL Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/15. Runde * 20:30 Braunschweig Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf Int. Ligen/Italien/Serie A/17. Runde * 20:45 Cesena Spezia Calcio - Sampdoria Genua Int. Ligen/Spanien/La Liga/18. Runde * 21:00 Huesca Huesca - Betis Sevilla Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 1B SNOWBOARD * S/Bad Gastein Vorschau Weltcup-Parallel-Slalom TENNIS - Abu Dhabi WTA-Turnier - Antalya ATP-Turnier - Delray Beach ATP-Turnier (Florida) MOTORSPORT * Neom Rallye Dakar in Saudi-Arabien, 8. Etappe: Sakaka - Neom EISHOCKEY ICE/13. Runde * 18:45 V/Dornbirn Dornbirn Bulldogs - Moser Medical Graz99ers BASKETBALL BDSL/9. Runde * 20:20 N/Klosterneubu- BK Raiffeisen Duchess Klosterneuburg - rg Vienna United PSV Capricorns (live auf ORF Sport +) * Minneapolis San Antonio verlor zweites Duell mit Minnesota (APA0039) * Philadelphia NBA in der Corona-Bredouille (APA0103) HANDBALL WM/Männer * Kairo Aufgestockte WM im Schatten der Pyramiden und von Corona (APA0021) GRAFIK * Köln ÖHB-Männer fokussieren nach Nackenschlag auf die USA (APA0022) * Kairo Programm und diverse Statistiken zur WM (APA0016-0019) AMERICAN FOOTBALL * Pittsburgh Browns warfen Steelers aus NFL-Play-offs (APA0092) VOLLEYBALL Herren-EM-Qualifikation * Chadera ÖVV-Männer in Israel-Quali um zweites EM-Ticket in Folge (APA0015) JUDO * Doha World Judo Tour: Masters (mit Öst.) (live auf ORF Sport + ab 15:00 Uhr) SPORT ALLGEMEIN - 21:10 S/Salzburg ServusTV-Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7" u.a. mit Sportminister Kogler, Raich, Schönfelder