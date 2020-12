SPORT - TAGESPROGRAMM am Samstag, 12. Dezember 2020

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

Diensthabende Vormittag: Manuel Zankl Nachmittag: Gerald Widhalm Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at SKI ALPIN Weltcup * 09:30 Courchevel Riesentorlauf Damen, 2. Durchgang 12:30 Uhr (live ORF 1) * 10:30 Val d'Isere Super-G Herren (live ORF 1) FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/11. Runde * 17:00 N/St. Pölten spusu SKN St. Pölten - TSV Prolactal Hartberg BILD * 17:00 O/Ried SV Guntamatic Ried - Cashpoint SCR Altach BILD * 17:00 ST/Graz SK Puntigamer Sturm Graz - FC Flyeralarm Admira BILD Bundesliga/Zweite Liga/13. Runde * 14:30 O/Steyr Vorwärts Steyr - FC Mohren Dornbirn Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/11. Runde * 15:30 Dortmund Borussia Dortmund - VfB Stuttgart * 15:30 Freiburg SC Freiburg - Arminia Bielefeld * 15:30 Leipzig RB Leipzig - Werder Bremen * 15:30 Mainz FSV Mainz 05 - 1. FC Köln * 15:30 Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC Berlin * 18:30 Berlin Union Berlin - Bayern München Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/11. Runde * 13:00 Darmstadt Darmstadt 98 - Hamburger SV * 13:00 Heidenheim FC Heidenheim - Hannover 96 * 13:00 Regensburg Jahn Regensburg - Holstein Kiel Int. Ligen/England/Premier League/12. Runde * 13:30 Wolverhampton Wolverhampton Wanderers - Aston Villa * 16:00 Newcastle upon Newcastle United - West Bromwich Tyne * 18:30 Manchester Manchester United - Manchester City * 21:00 Liverpool Everton - Chelsea Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/14. Runde * 17:00 Marseille Olympique Marseille - AS Monaco * 21:00 Lens RC Lens - Montpellier HSC Int. Ligen/Italien/Serie A/11. Runde * 15:00 Crotone Crotone - Spezia Calcio * 18:00 Turin Torino - Udinese * 20:45 Rom Lazio Rom - Hellas Verona Int. Ligen/Schweiz/Super League/11. Runde * 18:15 Sion FC Sion - FC Luzern * 20:30 Vaduz FC Vaduz - FC Basel In. Ligen/Spanien * Barcelona Stress" mit Messi zu spielen, für einige Mitspieler zu viel (APA0022) Int. Ligen/Spanien/La Liga/13. Runde * 14:00 Valencia Valencia - Athletic Bilbao * 16:15 Getafe Getafe - FC Sevilla * 18:30 Huesca Huesca - Alaves * 21:00 Madrid Real Madrid - Atletico Madrid Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 50B SKI NORDISCH Skifliegen * 16:00 Planica WM-Einzel, 3. und 4. Durchgang (live ORF 1) Langlauf * 13:45 Davos Weltcup: Sprint Skating (live ORF Sport +) BIATHLON * 11:45 T/Hochfilzen Weltcup: Staffel Frauen (live ORF Sport +) 14:45 Uhr Verfolgung Männer (live ORF 1) BILD SNOWBOARD * 17:00 Cortina Weltcup: Parallel-RTL (live ORF Sport +) EISKUNSTLAUF * 18:50 O/Linz ÖM: Kür Frauen, 18:31 Männer, 20:37 Paare BOB * 10:00 T/Innsbruck Monobob Frauen 14:00 Uhr Weltcup: Zweier Männer (live ORF Sport +) BILD RODELN * 09:00 Oberhof Weltcup: Doppel 11:50 Uhr Herren (live ORF Sport +) MOTORSPORT Formel 1 * 14:00 Abu Dhabi GP von Abu Dhabi: Qualifikation (live ORF 1 und Sky) EISHOCKEY * 12:00 Wien Virtuelle Presserunde U20-Nationalmannschaft vor Abflug zur WM nach Kanada mit ausgewählten Teammitgliedern ICE/23. Runde * 17:30 Bozen HCB Südtirol Alperia - spusu Vienna Capitals ICE/24. Runde * 17:30 T/Innsbruck HC TWK Innsbruck "Die Haie" - EC Grand Immo VSV * 17:30 Szekesfehervar Hydro Fehervar AV19 - Moser Medical Graz99ers BASKETBALL BDSL/8. Runde * 15:00 K/Klagenfurt KOS Celovec Damen - BK Raiffeisen Duchess Klosterneuburg * 17:00 Wien Vienna United PSV Capricorns - DBB LZ OÖ Linz-Wels * 17:30 Wien Vienna D.C. Timberwolves - UBI Holding Graz BSL/11. Runde * 17:30 B/Oberwart Unger Steel Oberwart Gunners - Vienna D.C. Timberwolves * 17:30 ST/Graz UBSC Raiffeisen Graz - BC Hallmann Vienna * 20:00 O/Wels Raiffeisen Flyers Wels - Kapfenberg Bulls (live Sky) HANDBALL spusu Liga/Hauptrunde/14. Runde * 18:00 V/Hard Alpla HC Hard - HSG Holding Graz (live auf Laola1) WHA/5. Runde * 17:45 V/Feldkirch HC Sparkasse BW Feldkirch - Hypo NÖ (live ORF Sport +) WHA/6. Runde * 15:00 V/Dornbirn SSV Dornbirn Schoren - WAT Atzgersdorf WHA/7. Runde * 20:20 ST/Graz HIB Handball Graz - UHC Eggenburg (live ORF Sport +) VOLLEYBALL DenizBank Volley League/Frauen/Grunddurchgang/13. Runde * 15:30 N/Bisamberg SG UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn - TI- abc-fliesen-volley * 17:30 S/Hallein/Rif PSV VBG Salzburg - SG VB NÖ Sokol/Post * 18:00 T/Innsbruck VC Tirol - TSV Sparkasse Hartberg * 19:00 K/Klagenfurt ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt - UVC Holding Graz * 19:00 ST/Eisenerz SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz - ASKÖ Steelvolleys Linz/Steg DenizBank Volley League/Männer/Grunddurchgang 2/14. TISCHTENNIS Champions League * 20:30 Düsseldorf Finalturnier Männer (mit AS Pontoise-Cergy TT - Walter Wels) BADMINTON Mixed Team EM-Qualifikation * 16:00 O/Linz Österreich - Slowakei BOXEN * 23:00 London WM-Kampf Anthony Joshua - Kubrat Pulew (live auf DAZN) TURNEN * 13:00 Mersin Kunstturn-EM der Männer - Finale Mannschaft mit Österreich OLYMPIA - 12:00 Lausanne IOC-Olympia-Gipfel (online)