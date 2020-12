SPORT - TAGESPROGRAMM am Samstag, 19. Dezember 2020

Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten:

Diensthabende Vormittag: Thomas Blaschke Nachmittag: Günther Lehner Telefon: (01) 36060/1630 E-Mail: sport@apa.at SKI ALPIN * T/Innsbruck Diagnose bestätigt - Saison-Aus für Schmidhofer (APA0071/folgt Zus. bis 10:00) * Alta Badia Slalom-Asse legen mit Verspätung in Alta Badia los (bis 14:00) * 10:30 Val d'Isere Weltcup-Abfahrt Damen (live auf ORF 1) * 11:45 St. Christina/- Weltcup-Abfahrt Herren (live auf ORF 1) Gröden FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/12. Runde * 17:00 N/Ma. FC Flyeralarm Admira - SK Rapid Wien Enzersdorf BILD * 17:00 ST/Graz SK Puntigamer Sturm Graz - spusu SKN St. Pölten BILD * 17:00 ST/Hartberg TSV Prolactal Hartberg - Cashpoint SCR Altach BILD Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/13. Runde * 15:30 Augsburg FC Augsburg - Eintracht Frankfurt * 15:30 Gelsenkirchen Schalke 04 - Arminia Bielefeld * 15:30 Leipzig RB Leipzig - 1. FC Köln * 15:30 Mainz FSV Mainz 05 - Werder Bremen * 15:30 Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim * 18:30 Leverkusen Bayer Leverkusen - Bayern München Int. Ligen/Deutschland/Zweite Bundesliga/13. Runde * 13:00 Braunschweig Eintracht Braunschweig - Greuther Fürth * 13:00 Osnabrück VfL Osnabrück - SC Paderborn Int. Ligen/England/Premier League/14. Runde * 13:30 London Crystal Palace - Liverpool * 16:00 Southampton Southampton - Manchester City * 18:30 Liverpool Everton - Arsenal * 21:00 Newcastle upon Newcastle United - Fulham Tyne Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/16. Runde * 17:00 Metz FC Metz - RC Lens * 19:00 Marseille Olympique Marseille - Stade de Reims * 21:00 Nizza OGC Nizza - Olympique Lyon Int. Ligen/Italien/Serie A/13. Runde * 15:00 Florenz ACR Fiorentina - Hellas Verona * 18:00 Genua Sampdoria Genua - Crotone * 20:45 Parma Parma Calcio - Juventus Turin Int. Ligen/Schweiz/Super League/13. Runde * 18:15 Bern Young Boys Bern - FC Lugano * 20:30 Basel FC Basel - FC St. Gallen Int. Ligen/Spanien/La Liga/14. Runde * 14:00 Madrid Atletico Madrid - Elche * 16:15 Barcelona FC Barcelona - Valencia * 18:30 Pamplona CA Osasuna - Villarreal * 18:30 Valencia Levante - Real Sociedad * 21:00 Sevilla FC Sevilla - Real Valladolid Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 51B SKI NORDISCH Langlauf * 13:25 Dresden Weltcup: Sprint Skating Männer und Frauen (live auf ORF Sport + ab 14:15 Uhr) Nordische Kombination * 10:45 ST/Ramsau am Weltcup Männer, 14:15 Uhr Langlauf (10 km) Dachstein (live auf ORF 1) BILD Skispringen * 16:00 Engelberg Herren-Weltcup (live auf ORF 1) BIATHLON * 13:00 T/Hochfilzen Weltcup: Verfolgung Männer (12,5 km) (live auf ORF Sport +) 15:00 Verfolgung Frauen (10 km) (live auf ORF 1) BILD SNOWBOARD - 12:30 ST/Lachtal Junioren-WM: Parallelslalom SKI FREESTYLE * 13:00 Val Thorens Weltcup: Ski Cross BOB * 09:30 T/Innsbruck Weltcup: Zweier Frauen 13:30 Uhr Zweier Männer (live auf ORF Sport +) BILD RODELN * 08:55 Winterberg Weltcup: Doppelsitzer 11.50 Uhr Damen (live auf ORF Sport +) TENNIS * London WTA-Saison beginnt am 5. Jänner in Abu Dhabi (bis 13:00) SCHWIMMEN - 09:00 ST/Graz Einladungsturnier "ANOROC" (Olympia- Qualifikationsmeeting) EISHOCKEY * New York NHL soll am 13. Jänner starten (bis 10:00) Frauen/Länderspiel * 16:00 K/Villach Österreich - Slowakei (live auf ORF Sport +) ICE/25. Runde * 17:30 Bratislava Bratislava Capitals - HCB Südtirol Alperia ICE/26. Runde * 17:30 O/Linz Black Wings 1992 - Dornbirn Bulldogs ICE/39. Runde * 17:30 ST/Graz Moser Medical Graz99ers - Hydro Fehervar AV19 BASKETBALL BSL/12. Runde * 17:30 Wien Vienna D.C. Timberwolves - Raiffeisen Flyers Wels * 17:30 B/Oberwart Unger Steel Oberwart Gunners - UBSC Raiffeisen Graz * 20:00 ST/Kapfenberg Kapfenberg Bulls - Swans Gmunden Frauen/Cup/Halbfinale * 13:00 Wien Vienna D.C. Timberwolves - UBI Holding Graz * 14:00 N/Klosterneubu- BK Raiffeisen Duchess Klosterneuburg - DBB rg LZ OÖ HANDBALL Männer/European Cup/3. Runde * 20:00 N/Maria HC Berchem (LUX) - SG Insignis Handball Enzersdorf Westwien spusu Liga/Hauptrunde/12. Runde * 18:00 T/Schwaz Sparkasse Schwaz Handball Tirol - HSG Holding Graz spusu Liga/Hauptrunde/8. Runde * 19:30 Wien HC Fivers WAT Margareten - HSG Remus Bärnbach/Köflach WHA/11. Runde * 16:00 N/Maria Hypo NÖ - Perchtoldsdorf Devils Enzersdorf * 18:00 K/Ferlach SC witasek Ferlach/Feldkirchen - SSV Dornbirn Schoren * 19:00 V/Feldkirch HC Sparkasse BW Feldkirch - HIB Handball Graz WHA/4. Runde * 19:00 N/Wiener Roomz Hotels ZV Handball Wr. Neustadt - MGA Neustadt Fivers VOLLEYBALL DenizBank Volley League/Frauen/Grunddurchgang/14. Runde * 16:30 Wien SG VB NÖ Sokol/Post - ATSC Kelag Wildcats Klagenfurt * 16:30 T/Innsbruck TI-abc-fliesen-volley - SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz * 18:00 ST/Graz UVC Holding Graz - VC Tirol * 19:30 ST/Hartberg TSV Sparkasse Hartberg - SG UNIONvolleys Bisamberg/Hollabrunn DenizBank Volley League/Männer/Grunddurchgang/10. Runde * 17:00 ST/Graz VBC TLC Weiz - VBK Wörther-See-Löwen Klagenfurt DenizBank Volley League/Männer/Grunddurchgang 2/15. Runde * 18:00 O/Ried SG UVC Weberzeile Ried/Innkreis - TSV Raiffeisen Hartberg MEVZA League * 19:00 K/Bleiburg SK Zadruga Aich/Dob - NAOK Mladost Zagreb SEGELN - 03:12 Auckland Vorrunde zum 36. America's Cup (live auf ServusTV) DARTS - 13:00 London WM -------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter "Termine" --------------------------------------------------------------------